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Нацбанк объявил о снижении ставки рефинансирования

07 августа 2019 13:47
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Новости Беларуси. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже через неделю она будет – 9,5 годовых. Теперь этот показатель –  10%. Он влияет на стоимость кредитов.

Нацбанк объявил о снижении ставки рефинансирования-1

Деньги взаймы у банков теперь станет брать выгоднее. На снижение ставки рефинансирования повлияло замедление инфляционных процессов.

# Ставка рефинансирования в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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