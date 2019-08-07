Нацбанк объявил о снижении ставки рефинансирования

Новости Беларуси. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже через неделю она будет – 9,5 годовых. Теперь этот показатель – 10%. Он влияет на стоимость кредитов.