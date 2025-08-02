Посол Андрей Чернецкий: белорусская продукция востребована на корейском рынке

В таких не самых простых, а порой и вовсе опасных мировых обстоятельствах перед белорусскими дипломатами, которые представляют наши интересы в десятках стран мира, стоят особые задачи. Главная из которых – продвижение экономических интересов Минска на всех континентах. И в этом смысле объемы экспорта, рост торговли и инвестиций – важнейшие критерии в работе белорусских представительств за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно в такой плоскости задачи для глав отечественных дипломатических миссий на неделе сформулировал Президент. Сокращение отрицательного сальдо, поиск новых рынков сбыта, расширение белорусского присутствия на уже существующих – то, на чем необходимо сфокусировать внимание.

К каждому рынку, где есть свои традиции и предпочтения, индивидуальный подход. Например, Республика Корея: здесь бизнес-сотрудничество и культурное взаимодействие развиваются поступательно, интерес корейских предпринимателей к белорусским партнерам традиционно высокий. Отметим, местный рынок непростой и требовательный, наличие корейских заказов в портфеле белорусских предприятий воспринимается как своеобразный знак качества.