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Посол Андрей Чернецкий: белорусская продукция востребована на корейском рынке

02 августа 2025 16:43
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В таких не самых простых, а порой и вовсе опасных мировых обстоятельствах перед белорусскими дипломатами, которые представляют наши интересы в десятках стран мира, стоят особые задачи. Главная из которых – продвижение экономических интересов Минска на всех континентах. И в этом смысле объемы экспорта, рост торговли и инвестиций – важнейшие критерии в работе белорусских представительств за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно в такой плоскости задачи для глав отечественных дипломатических миссий на неделе сформулировал Президент. Сокращение отрицательного сальдо, поиск новых рынков сбыта, расширение белорусского присутствия на уже существующих – то, на чем необходимо сфокусировать внимание.

К каждому рынку, где есть свои традиции и предпочтения, индивидуальный подход. Например, Республика Корея: здесь бизнес-сотрудничество и культурное взаимодействие развиваются поступательно, интерес корейских предпринимателей к белорусским партнерам традиционно высокий. Отметим, местный рынок непростой и требовательный, наличие корейских заказов в портфеле белорусских предприятий воспринимается как своеобразный знак качества.

Посол Андрей Чернецкий: белорусская продукция востребована на корейском рынке-2

Андрей Чернецкий, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Корея:
Продукция нашего продовольственного комплекса очень востребована, продукция лесопереработки тоже крайне востребована, продукция нашей химической отрасли представляет интерес для корейских заказчиков, и корейские заказчики соглашаются с белорусскими предприятиями, в том числе и с их ценовой стратегией, что говорит о том, что эта продукция востребована на корейском рынке.

# Экономика # Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Андрей Чернецкий

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