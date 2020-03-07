Александр Лукашенко: предложений о поставках и переработке в Беларуси нефти уже немало

Новости Беларуси. Предложений о поставках и переработке в Беларуси нефти уже немало. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 7 марта на встрече с председателем концерна «Белнефтехим» Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тема разговора, как вам известно, прежняя – поставки в Беларусь углеводородного сырья, прежде всего нефти. Ко мне поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси. Сейчас таких предложений уже, слава богу, немало. Я хочу с вами согласовать некоторые вопросы. И посоветоваться, каким образом нам (стоит, не стоит покупать эту нефть) лучше поступить, что более экономически выгодно. Думаю, что мы найдем решение. Я вас дернул в выходной день, потому что вопрос не терпит отлагательств. Нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть. Потому что объемы большие – более 6 млн т.