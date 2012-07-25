Министерство экономики Беларуси: Инфляция в 2013 году планируется на уровне не более 12%

Новости Беларуси. Инфляция в 2013 году планируется на уровне не более 12%. Об этом журналистам сообщил заместитель министра экономики Беларуси Александр Ярошенко.

За пять месяцев этого года продажи отечественных товаров и услуг за рубеж принесли в страну более 23 млрд долларов. Экспорт вырос более чем на треть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем привлечения в Беларусь прямых иностранных инвестиций увеличивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

В проекте указа предусматривается цифра значительно выше, чем то, что мы прогнозировали сегодня, я имею в виду на 2012 год.

Сумма в проекте указа стоит 4,5 млрд долларов. Эта та сумма, которая, я еще раз обращаю внимание, тот дополнительный прирост с созданием новых производств, который должен обеспечить в среднесрочной перспективе устойчивый и сбалансированный рост.