Лукашенко подтвердил желание приобрести «Ростсельмаш»

Новости Беларуси. Беларусь в этом году планирует экспортировать сельхозпродукции почти на 5 миллиардов долларов. Об этом шла речь в ходе рабочей поездки президента Александра Лукашенко в Брестскую область.

Александр Лукашенко посетил СПК «Агронива» в Каменецком районе. В нынешнем году небывалый урожай пивоваренного ячменя. И из этого, как подчеркнул глава государства, можно извлечь прибыль.

Александр Лукашенко:

Пивоваренный ячмень надо купить весь. В крайнем случае, переработаем, доработаем, солодом продадим. Но у крестьян надо купить то, что по пивоваренному ячменю у них заготовлено. Нельзя, чтобы его взяли и скормили скоту.

Брестчина — пример культуры земледелия, отметил президент. Акцент нужно сделать на здоровой пище и вместо дорогостоящих химических удобрений стоит обратить внимание на органику.

Александр Лукашенко:

Я рад буду, если ты всю солому пропустишь через ферму, и получишь навоз, и внесёшь его. Это тебе народ белорусский поклонится в пояс, потому что ты не минеральные удобрения вкинешь, а органику. А это здоровая пища. Это нормальное будет зерно, нормальная кукуруза, картошка и так далее.

В этом году аграриям предстоит убрать 2,5 миллиона гектаров зерновых. Четверть нового каравая уже в амбаре, но главный акцент — на качество.

Александр Лукашенко:

Качество уборки. Якобсон и другие структуры мобилизованы на то, чтобы проверить качество уборки. Я уже об этом говорил. Мы с тобой работали в сельском хозяйстве и знаем, когда хлеб хороший, механизатору надо заработать энное количество (10-15 млн.), и он пошел по этому полю. Сверху схватил, оставил пять центнеров на поле, на гектар. Это преступление, такой хлеб терять нельзя. Поэтому главный вопрос нынешней уборки – это качество. Не надо никуда спешить. Комбайны хорошие, их достаточно. Надо убирать качественно, нельзя потерять выращенный хлеб. Ни в коем случае.

Два дня – миллион тонн. Мы когда-то 10 дней собирали этот миллион.

Поймаем где-нибудь, что комбайн простаивает из-за головотяпства — ремфонда вам не хватило или, не дай Бог, механизатора на комбайн, пеняйте сами на себя. Мало не покажется в плане дисциплины. И больше не получите ни одного комбайна на область. Потому что мы здорово помогаем, мы «Гомсельмашу» деньги платим за эти комбайны. А вы их од забором держите? Сегодня эта проблема есть, пусть не массово. У нас хорошие комбайны, новые комбайны в основном. Они должны работать.

Беларусь готова гарантировать и качество сельскохозяйственной техники. Президент подтвердил желание приобрести российский «Ростсельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Вы доделывайте комбайны, чтобы у вас 2-3 образца были железно, которые мы будем делать для полей с малой, средней и высокой урожайностью. Потому что мы с премьер-министром России Дмитрием Медведевым обсуждали эту проблему. Я ему сказал: вот Вы говорите «приватизация», вот мы хотим «Ростсельмаш» приватизировать, выкупить у вас. У нас хорошие образцы, давайте их исследуем, доделаем, если надо, и мы создадим в масштабах Союзного государства холдинг по производству комбайнов, потому что всё равно вы лучше нас производить не будете. Давайте сделаем мощный холдинг, который будет выпускать комбайны на всё пространство.

Продовольственный экспорт в этом году, как ожидается, превысит 5 миллиардов долларов. Высокий урожай ожидается и по рапсу — уже собрали в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Отмечают высокий спрос на готовую продукцию.

Ещё один вид продукции, излишки которой Беларусь может поставить на экспорт — гречиха.

Александр Лукашенко:

Гречихи в это году не хватает, особенно в России. И никакая Новая Зеландия вам не конкуренты. Поэтому у вас есть, куда продавать, торопиться не надо.

Поинтересовался Александр Лукашенко и зарплатой тружеников села.

Александр Лукашенко:

480 долларов — это не 500! Значит, ты напрягай всех. И руководители, которые не выполняют показатели по производительности, по сбыту продукции и росту зарплаты, работать не должны на конец года. Они это знают. Если бы мы не могли выйти на эту зарплату, я бы вас не давил. Мы можем это сделать. И это средняя зарплата.