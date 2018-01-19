Жировка не должна подорожать больше чем на 10 рублей: с 19 января начнут действовать новые тарифы ЖКХ

Новости Беларуси. С 19 января дня в некоторых регионах страны начнут действовать новые тарифы на услуги ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что они позволят в 2018 году обеспечить уровень возмещения населением затрат по всему комплексу коммунальных услуг в размере более 70 %. Основой пересчета стал указ Президента страны «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения» на этот год.

Максимально допустимые значения на основании этого указа утвердили местные власти. Как ожидается, жировка не может потяжелеть больше чем на 10 рублей. По новым тарифам платить за услуги ЖКХ будут жители Минска, Минской, Витебской и Гродненской областей.

В столице, к примеру, один кубический метр воды теперь стоит 80 копеек, канализация – 50, лифт – 1 рубль 40 копеек на одного человека в месяц. Поскольку действовать тарифы начали с сегодняшнего дня, то и оплачивать по новым ценам в январе придется лишь оставшиеся 13 дней. До этого момента расчет коммунальщики произведут по старым тарифам.