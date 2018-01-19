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Новости экономики за 19.01.2018

19 января 2018 16:36
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Новости Беларуси. На следующей неделе в Вильнюсе на туристической выставке презентуют себя белорусские санатории и отели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовцы – одни из самых массовых туристов по «безвизу». Их в Беларуси интересует природа, агроэкоотдых, экскурсии и санаторно-курортное лечение. Особенно активно представить свой потенциал желают санатории Гродненской области, прежде всего те, которые находятся на территории 10-дневного безвизового режима. Вильнюсская выставка является крупнейшей площадкой во всем Прибалтийском регионе.

Новости экономики за 19.01.2018-1

ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС

Столичные компании, так называемые представители малого и среднего бизнеса, в 2017 году перечислили в бюджет города более 4 миллиардов рублей.

Столица по уровню предприимчивости опережает всего регионы страны, однако исключительным бизнес-центром Минск назвать нельзя. Количество тех же индивидуальных предпринимателей увеличивается равномерно во всех областях. Кстати, 97 % всех налогов в городе выплачено в добровольном порядке.

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# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика # Кирилл Казаков

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