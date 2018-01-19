Новости экономики за 19.01.2018

Новости Беларуси. На следующей неделе в Вильнюсе на туристической выставке презентуют себя белорусские санатории и отели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовцы – одни из самых массовых туристов по «безвизу». Их в Беларуси интересует природа, агроэкоотдых, экскурсии и санаторно-курортное лечение. Особенно активно представить свой потенциал желают санатории Гродненской области, прежде всего те, которые находятся на территории 10-дневного безвизового режима. Вильнюсская выставка является крупнейшей площадкой во всем Прибалтийском регионе.