Ждём в Минске делегацию из Уфы! Каким был Форум регионов – подвели итоги

Форум регионов в 2023 году состоялся в Уфе, но, безусловно, также войдет в историю. Санкции и другие негативные веяния с Запада заставили белорусских и российских промышленников пошевелиться, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Отсюда и абсолютные рекорды: в Уфе было подписано около сотни соглашений и заключено контрактов на сумму более 3,5 миллиарда рублей. Наша Оксана Семашко на неделе встретилась с промышленниками, которые в ближайшее время готовятся эти цифры конвертировать в товар. Наверное, это самый главный итог форума, который из года в год растет и подтверждает эффективность и результативность этой площадки.

Но интересную мысль подал наш Президент во время обращения к участникам. Александр Лукашенко сказал, что форуму нужно выходить за рамки Союзного государства и активизировать сотрудничество с СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН и всеми, кто готов с нами дружить и работать. То есть время диктует свои правила и, видимо, наступает тот момент, когда нужно раздвигать горизонты и смотреть на мир более глобально. Во всяком случае присутствие новых торговых партнеров точно никому не повредит. Но это о будущем. А пока поведем итоги последнего Форума регионов, который принимала столица Башкортостана.

Форум регионов Беларуси и России поспособствовал более интенсивному взаимодействию по горизонтали. Причем по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Яркий пример апгрейда отношений – развитие промышленных связей с Башкортостаном. К числу флагманских инициатив в этом регионе относится строительство завода «Амкодор» по производству машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна. От закладки капсулы до запуска производства всего за девять месяцев появилось новое высокотехнологичное предприятие. Завод по производству систем обработки зерна расположился в Уфе. В планах – выпуск около 40 установок в год. Чтобы закрыть потребности Башкортостана и его регионов-соседей, необходимо 400 систем, а это значит, что минимум в ближайшие 10 лет работа будет кипеть.

Поставки в Россию нашей техники также на высоте. Экспорт белорусских сельхозмашин (более 40-ка наименований), а также дорожно-строительных только от «Амкодора» вырос за последние месяцы почти в 1,5 раза. Более 70 % деталей, узлов и агрегатов в оборудовании – собственного производства. Плюс сырье и комплектующие российской стороны: металлопродукция, резиновые детали, радиаторы.

Андрей Яроцкий, генеральный директор ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга»:

Активно мы, конечно, работаем в Центральном федеральном округе (то, что ближе к Беларуси), Северо-Западном федеральном, в Южном, но и потихоньку начинаем идти в направлении уже Дальнего Востока. Сейчас как раз реализуется большая сделка с «Примавтодором» по поставке 92 единиц нашей техники, то есть все регионы потихоньку-потихоньку начинают проявлять интерес к продукции нашей компании. Все-таки технологический суверенитет и последние события показали – это не пустые слова.

«Белкоммунмаш» законтрактован на поставку общественного транспорта в Россию до середины 2024-го. Вместе с тем белорусы не стали долго думать и сходу заняли на территории России освободившиеся от западного бизнеса ниши. Так, в 2022 году отечественные промышленники со своими российскими партнерами выкупили Липецкий тракторный завод. Производство планируют вывести из советского забытья и расширить линейку продукции. Это могут быть сельхозприцепы, почвообработчики, посевные агрегаты. Их ранее россиянам приходилось крупными партиями закупать за рубежом.

Форум регионов Беларуси и России открыл новые возможности для Мозырского деревообрабатывающего комбината. На крупной деловой площадке подписали договор с одной из компаний Москвы на поставку древесно-волокнистых плит для утепления в стремительно развивающемся в регионах России деревянном домостроении. Уникальный белорусский продукт производят лишь на одном предприятии в нашей стране и одном в России. Помимо ДВП, у соседей и союзников нарасхват отечественная плитная продукция (фанера и МДФ), бумага, целлюлоза. Но популярнее всего – готовая мебель, которая уже создает уют от Екатеринбурга до Уральских гор.

Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:

Товарооборот предприятий концерна «Беллесбумпром» с регионами Российской Федерации за 2022 год увеличился на 150 % И только уже за пять месяцев этого года темп роста составил более 140 %. Более 50 % всей выпускаемой продукции отправляем сейчас в Российскую Федерацию. За счет высокого качества, а качество в России даже продукции деревообработки, сделанной в Беларуси, ценится. За счет каких-то дополнительных услуг мы выигрываем в этой конкурентной борьбе.

Открылись в Уфе и новые для нас направления. На полях форума с губернатором Архангельской области белорусы подписали план сотрудничества до 2027 года. Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы провели встречу с мэром города, и наш руководитель города подписал соглашение о сотрудничестве еще на три года, где прописали все точки, которые нас интересуют. Именно муниципальная власть. И работа в части образования, и обмен культурными ценностями. Экономика тоже обсуждалась. Наши предприятия планируют поездку тоже в Уфу. Буквально на следующей неделе уезжает наша делегация из Минска по работе совместной и адаптации работы «Одно окно». Это тоже немаловажно.

Белорусские товары, известные соседям прежде всего своим качеством, также стали доступнее: в России продолжают появляться магазины с нашими продуктами питания и продукцией легпрома. Здесь, как говорится, лучше увидеть, чем услышать. – Колбасочки-колбасочки, это белорусские продукты. Мы здесь берем сыр с пажитником, когда он бывает и колбаски иногда покупаем.

– Белорусская продукция. Дегустация бесплатная.

– Спасибо! Оксана Семашко, корреспондент:

В сентябре в Минске на День города ждут делегацию из Уфы. Ожидаются совместные крупные спортивные старты и немало активностей для молодежи.