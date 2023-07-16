«Белкоммунмаш» законтрактован на поставку общественного транспорта в Россию до середины 2024-го

Форум регионов в 2023 году состоялся в Уфе, но, безусловно, также войдет в историю. Санкции и другие негативные веяния с Запада заставили белорусских и российских промышленников пошевелиться, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Отсюда и абсолютные рекорды: в Уфе было подписано около сотни соглашений и заключено контрактов на сумму более 3,5 миллиарда рублей.

В авангарде интеграции и сотрудничество в сфере пассажирских перевозок. Посещая Беларусь, губернаторы российских регионов то и дело говорят об обновлении у себя парка общественных машин. С этим охотно готовы помочь на «Белкоммунмаше». Сейчас здесь трудятся в три смены. Предприятие уже законтрактовано на поставки троллейбусов, трамваев и электробусов до середины 2024 года.

Оксана Семашко, корреспондент:

Мы находимся в сборочном цеху. Екатеринбург, Барнаул, Мурманск... Именно для этих регионов России здесь собирают сейчас новенькие троллейбусы. И выполнить заказ могут абсолютно в любой расцветке.

100 % экспорта в этом году на предприятии – поставки в регионы России. Особый спрос на троллейбусы с увеличенным автономным ходом на базе накопителя электроэнергии, который производят сами. Такой транспорт заряжается во время движения от контактной сети и оснащен автоматической системой снятия и подачи токоприемника. Проще говоря, водителю не нужно выходить из кабины, достаточно просто нажать кнопку. Около полусотни таких автономников уже к середине ноября будут курсировать по Екатеринбургу.