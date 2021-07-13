Жанна Чернявская: в ближайшем будущем, подсказывает интуиция, родится какая-то новая евразийская коалиция

Новости Беларуси. В программе «Постскриптум» на СТВ депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Жанна Чернявская. Юлия Бешанова, СТВ:

Беларусь впервые за многие годы, хоть нам и привычно, столкнулась с огромным санкционным давлением. Причем это санкционное давление касается почти всех сфер жизни общества. Насколько это действительно ощутимо? Так ли страшны эти санкции, как нам пытаются рассказать об этом в массированной информационной атаке? Эти сложности или санкции просто нас мотивируют становиться сильнее, лучше, находить новые выходы

Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Да, конечно. Мы с 1996 года живем под санкциями. Где-то 3 или 5 лет буквально было какое-то послабление, а весь остальной период, пока шло становление республики, пока мы становились суверенным независимым государством, нас практически всегда пытались сдвинуть с пути, который мы выбрали. Сегодня эти санкции, о которых мы слышим, четвертый пакет, пятый готовят, шестой готовят – то есть уже внаглую, не нужна им причина даже никакая, здесь все понятно. Идет передел рынков, геополитические какие-то переделы. То есть у них стоит цель просто-напросто сдвинуть нас с пути. Юлия Бешанова:

То есть вы считаете, что инцидент с самолетом Ryanair – это был лишь повод? Жанна Чернявская:

Абсолютно. Я считаю, если бы не было этого самолета, был бы другой повод, нашли бы другую причину. Поэтому сегодня все санкции… если посмотреть на Европейской союз, они же не честны даже с собой. Потому что если посмотреть по «Беларуськалию», например, те же санкции, то часть калийных удобрений все равно же будут брать, покупать. Юлия Бешанова:

Мы же не экспортируем основной объем в Европу. У нас Бразилия и Индия – основные покупатели. Жанна Чернявская:

Да, я посмотрела перед этой передачей по процентам. Получается, что Бразилия – 17 %, Индия – 13 %, 16 % Китай забирает. Те 8 % – это совершенно небольшой объем, который бы мы не перераспределили. Эти сложности или санкции просто нас сейчас мотивируют становиться сильнее, лучше, находить новые выходы. То есть быстрыми темпами развиваться. Точно так, как было с Россией в 2014 году. Они от тех санкций, которые тогда им были предъявлены, выиграли в сельском хозяйстве, в пищевой промышленности.

Нам сегодня нужно бежать впереди планеты всей, чтобы избежать тяжелых последствий Жанна Чернявская:

Последние пять месяцев показывают. Премьер-министр Головченко выступал перед нами в парламенте, говорит, что сегодня плюс в ВВП, в промышленности хороших объемов добились, в экспорте плюсуем на удивление. Но это не удивление, а это планомерная работа. Это контрмеры, которые сегодня уже разработаны нашим правительством, руководством страны, которое понимает, что нам сегодня нужно бежать впереди планеты всей, чтобы избежать тяжелых последствий. Чтобы население, люди не почувствовали санкций, которые сегодня выдвигаются. Юлия Бешанова:

Если говорить о санкциях и результатах, наверное, больше психологическое сейчас идет давление. Жанна Чернявская:

Конечно, 100 %. Но, когда разговариваешь с людьми, с населением, сегодня они абсолютно не ощущают этого. Единственное, что все задают вопрос про отпуска, как же ехать, как лететь. Мы тоже спрашиваем у знакомых: как вы собираетесь, куда? Лично для меня, например, неизведанная страна Россия, потому что мало где были. Она огромна, сегодня есть много что посмотреть. С другой стороны – та же Украина. Фактически физические лица пересекать границу не могут, но туристические группы все едут и на Черном море отдыхают. Оформленные группы проезжают через границу.

Юлия Бешанова:

То есть тоже политика двойных стандартов. Жанна Чернявская:

В открытую можно сегодня называть любой факт, что касается выдвинутых в наш адрес, смело можно парировать, отдавать мяч на ту сторону поля, потому что это действительно двойные стандарты, они четко работают. Мы сегодня не вкладываемся в какие-то европейские мерки, нас хотят туда как-то насильно впихнуть Жанна Чернявская:

Шенгенские визы, что мы законопроект принимали – обе стороны, Евросоюз, Республика Беларусь приняли, что виза будет не 80 евро, а 35. В принципе, это все остается. Юлия Бешанова:

Не нивелируют это соглашение? Жанна Чернявская:

Нет. Сегодня все остается в силе. «Восточное партнерство» – это было предложение Европейского союза. Получается, друзья, вы предлагали быть партнерами, а как вы себя сейчас ведете? Просто-напросто хотят нас наказать, указать нам какое-то место. Простите, вы какое имеете право это делать?

Юлия Бешанова:

А какой повод для всего этого негодования вокруг Беларуси? Наверное, о нас столько никогда не говорили в мире. Все узнали, где находится Беларусь. Жанна Чернявская:

Да, сейчас уже все знают. Мое мнение, что мы буквально последнюю четверть века стали независимыми. Независимость в моем понимании – это те правила, которые мы создаем сами, ту модель государства, страны, которую мы сами складываем, пройдя через столько войн, через Чернобыльскую катастрофу, через разные вопросы, 90-е. Хотя многие говорят, что уже оскомину набили. Может быть, но с другой стороны – это же было, это часть нашей истории. Сегодня независимость – это как раз то, что мы складываем сами, как мы строим нашу страну. Суверенное государство – это защита независимости, которую мы строим. Нас признали Республикой Беларусь, мы суверенное государство, мы сегодня хотим защитить нашу страну. Мы сегодня видим, что мы не вкладываемся в какие-то европейские мерки, нас хотят туда как-то насильно впихнуть. Юлия Бешанова:

Наверное, еще отягощающий факт – Союзное государство с Россией, наша многовекторная политика, когда против России, а мы состоим в Союзном государстве, получается, попадаем под то же влияние.

Жанна Чернявская:

Мы так расположены географически, что не можем быть в одном каком-то векторе. Это я говорю не о политических вопросах, я говорю об экономике. Торгово-экономические отношения – вот мы так находимся, мы так расположены. Здесь Украина, там Прибалтика, там Европейский союз, Россия. Конечно, мы сегодня видим, какие кислые лица становятся у руководителей европейских стран от того, что сегодня мы в союзе с Российской Федерацией. Юлия Бешанова:

Путин на Форуме регионов сказал, что мы Беларусь не оставим под санкциями в одиночестве. Жанна Чернявская:

Вот именно эти аспекты. Нас просто хотят отделить от России, сделать серой зоной, территорией, которой можно было бы управлять. Точно так, как Украиной, как Прибалтийскими странами и другими, которые сегодня не имеют собственного слова в решении своих внутренних дел. 27 стран Европейского союза, а мы уже состоим в торговых отношениях с более чем 200 странами Жанна Чернявская:

Мы буквально в 2020 году в парламенте приняли около 40 ратификаций, соглашений с разными странами мира по торгово-экономическим и другим вопросам. Юлия Бешанова:

То есть на ЕС мир не замыкается?

Жанна Чернявская:

Конечно. 27 стран Европейского союза, да они и сами там не самостоятельны, потому что сегодня все 27 должны поднять руку «за». Если кто-то один поднял руку «против» – все, они не могут принять решение. Так какая же это самостоятельность? У них там этого нет. Какая там демократия, простите, и что они хотят нам предложить? Мы сегодня уже состоим в торговых отношениях с более чем 200 странами, если я не ошибаюсь, даже уже больше сейчас. Эти 40 ратификаций, соглашений – это не только страны постсоветского пространства (Азербайджан, Армения, Таджикистан, Кыргызстан), сегодня уже Латинская Америка. Мы все наслышаны и видим, какими семимильными шагами Китай идет, наши отношения развиваются. С Россией у нас расширяется по всем направлениям, потому что наши экономики завязаны. Сегодня есть много стран, которые с удовольствием покупают нашу продукцию. Или обмен, то есть мы торгуем. Юлия Бешанова:

Бонусом Евразийский экономический союз, где единое торговое пространство, которое помогает держаться на плаву всем экономикам. Жанна Чернявская:

Конечно. Мне кажется, что в ближайшем будущем, подсказывает интуиция, что у нас родится какая-то новая Евразийская коалиция, что ли, к этому идет – наверное, новая Евразия будет. Потому что присоединяются Азия, Иран, Ирак, многие другие страны. С ними уже завязались торговые отношения там, где ранее не было связей. Это тоже о многом говорит. Поэтому на Евросоюзе свет клином не сошелся. И мы можем отвечать, кстати. Недружественная Украина в последнее время стала, тоже сильно пытаются на нас давить. Но сегодня предлагаемые санкции двухсторонние: если будут давить нас с этой стороны, то мы отвечаем зеркально, есть чем. Тот же бензин, те же кондитерские изделия, без которых можем обойтись, Roshen этот. У нас своих фабрик достаточно: «Спартак», «Коммунарка». Они тянутся за Евросоюзом, хотят туда очень сильно, но они же не понимают. Про Литву сегодня говорили – они потеряют тоже много.

Кто бы что ни говорил, а калийные удобрения ничем не заменишь Юлия Бешанова:

Александр Лукашенко и Владимир Путин подчеркивали, что дальше надо вместе кооперироваться, создавать новые интересные проекты. В чем вы видите будущее? Какие точки соприкосновения сейчас есть у наших экономик (и Россия под санкциями, и мы под санкциями), чтобы двигаться дальше? Не упасть, а развиваться. Депутат о санкциях: мы найдем, где брать кредит, и Австрия найдёт, но здесь неудобство больше Австрии, нежели нам Жанна Чернявская:

Естественно, машиностроение. У нас довольно сильная, хорошая база осталась, которую мы развиваем, она не закрылась с течением времени, как, например, в Украине. Там уже практически ничего не осталось. Поэтому вот здесь мы должны. Конечно, продовольствие. Однозначно здесь надо тоже совместно находить точки, которые бы нам помогли развиваться и экспортировать продукцию в другие страны. Полезные ископаемые. Промышленное производство. Кто бы что ни говорил, а калийные удобрения ничем не заменишь. Нефть можно заменить газом, газ – углем в крайнем случае, а калийные удобрения сегодня для сельского хозяйства – это все, их ни фосфором, ни азотом не заменишь. Поэтому сегодня здесь тоже можно совместно сработать.

Потому что страна – это все, потеряем страну – будем Иванами непомнящими Жанна Чернявская:

Конечно, очень сильна у нас культурная традиция – белорусы, россияне и украинцы тоже. Мы же действительно один народ. Буквально недавно попалась на глаза: была такая Анна, Киевской ее называли. Она в XI веке вышла замуж за французского короля Генриха I. Сейчас был такой нюанс, что Украина тянет, что она их была, а русские говорят, что она была русской. А она себя именовала русской христианкой, киевлянкой. Она в Киеве жила. Анна Ярославовна, которая была дочерью Ярослава Мудрого. Она переехала во Францию, она была самым умным человеком там, потому что знала пять языков. Не среди женщин, а среди всех. Она французский двор в баню повела, научила читать и писать, научила их пользоваться столовыми приборами. Юлия Бешанова:

Принесла просвещение в Европу. Жанна Чернявская:

Да. Это так было в XI веке. И сегодня мы будем о чем-то говорить? У нас очень много всего общего с Россией, с Украиной. Мне кажется, что и Украина одумается, они поймут, что выбирают неправильный… Юлия Бешанова:

Пару дней назад Зеленский сказал о том, что россияне и украинцы – это не единый народ.

Жанна Чернявская:

Это смешно. Как минимум, надо знать историю своей страны. Юлия Бешанова:

Очень много говорим о том, что сейчас идет достаточно массированная экономическая атака, информационная. Но сейчас еще коснулись исторической – переписывания истории, блокады исторической памяти, можно называть как угодно. Как противостоять? Как рассказывать? Военные преступники становятся героями. Жанна Чернявская:

Это уже из той серии, что какие символы выберешь, такие история страны и будущее будут. Мне кажется, что нужно активнее придумывать проекты, чтобы дети и молодежь это слышали, что все-таки мы наследники победителей, а не Европа. Они проигравшие. Мы должны на этом четко заострять внимание. Мы должны сегодня говорить, что у нас символы не Бандеры, не Шухевичи, как Украина сегодня предлагает, у нас Машеров, Скорина, Софья Ковалевская. Сегодня есть масса информации даже в интернете, только ленивый не может найти ту информацию, которую можно почитать и понять, что Советский Союз, в том числе народы Беларуси, Украины, России стали победителями, избавили от фашизма не только Беларусь, Россию и Украину, а и европейские страны, которые сдавались пачками в течение трех суток.