Земля любит хозяина: как фармацевтический бизнесмен лечит нерентабельные СПК

Новости Беларуси. В Беларуси приняты новые меры по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций. Соответствующий указ 4 июля подписал Президент. В первую очередь документ должен помочь решить проблему неплатёжеспособных предприятий. Например, теперь убыточное производство можно будет передать более эффективному собственнику. Причем без остановки рабочего процесса и с сохранением трудового коллектива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый успешный фармацевтический бизнесмен страны занялся лечением нерентабельных СПК. Год назад ему передали 7,5 тысяч гектаров земель и 96 миллиардов долгов.

Владимир Адамович, инвестор:

Есть пословица: «На земле не будешь богатым – будешь горбатым». Но я хочу доказать обратное. Что всегда, везде можно зарабатывать. И главное – думать.

По договорённости с властями в течение 5 лет бизнесмен должен инвестировать 20 миллиардов. За первый год в эти земли он закопал в два раза больше. А чтобы увеличить пахотные площади – даже здешнее болото своими силами осушил. Достать из долговой трясины и другие хозяйства страны призван новый указ Президента. У хозяйств с высокими намолотами и привесами на уровне европейских, но долгами перед банками, появился ещё один шанс. Их кредиты реструктуризируют. А вот явные аутсайдеры, как и некоторые подходы агроуправления, уходят в историю.

Игорь Макар, первый заместитель председателя Минского облисполкома:

Время, когда стучали кулаком по столу и говорили «давай» – оно ушло. Сегодня должно рассматриваться всё с точки зрения экономики, экономические рычаги должны работать.

Теперь стать арендатором сельхозкооператива сможет даже выпускник аграрного вуза. Убыточное хозяйство можно приобрести за одну базовую величину – это дешевле, чем в столичное кофе сходить. Но условие: сохранить предприятие и вывести его из пике. Появились бонусы и для самых грамотных управленцев. Коль взялся за гуж и вывел плетущееся в хвосте предприятие к работе без убытков и долгов – 25% его акций в карман. Правда, последнее слово за Президентом.

Владимир Адамович, инвестор:

Есть хозяйства очень хорошие, государственные, где есть очень плодотворно-умные люди. Многие обращаются и говорят, даже такие мысли высказывают: «Если бы нам государство сказало: «Возьми себе 51% акций», мы бы сделали ещё больше. Мы бы вообще работали». Ну, а так – люди не видят стимула. И поэтому работать только из-за того, что по-другому они не умеют.

За год разрушенные фермы инвестор переделал в молочно-товарные комплексы, коровье стадо увеличил практически вдвое, рентабельность молока из минусовой поднял до 47%, а зарплаты наполовину: до 700 рублей новыми купюрами. Земля любит хозяина.