Нацбанк: «При подготовке к деноминации банки Беларуси внимательно изучали опыт ряда европейских государств»

Новости Беларуси. При подготовке к деноминации белорусские банки внимательно изучали опыт ряда европейских государств. Об этом 5 июля заявил председатель правления Национального банка нашей страны. Сегодня здесь прошла встреча с делегацией Европейского союза.

Стороны обсуждали возможности сотрудничества в рамках твиннинговых проектов. Направлены они на оказание содействия госорганам в сближении с европейским законодательством. Причем затронуты здесь могут быть самые различные сферы.

Что касается деноминации, то, как отметили в Нацбанке, период подготовки к ее проведению был крайне сложным и в то же время успешным. Новые деньги оценили уже и в дипломатических кругах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андреа Викторин, руководитель представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

Твининговые проекты – это проекты по обмену и кооперации, обмену опытом в сферах, которые представляют общий интерес. Делегация приехала не для того, чтобы читать лекции или давать советы. Мы хотим, чтобы наши соседи стали ближе к Европейскому союзу. У вас прошла деноминация, я уже видела новые банкноты, они у меня лежат в кармане. Я думаю, что европейцы, которые приезжают к вам, будут очень рады, им будет легче считать. Также на банкнотах изображены архитектурные и культурные памятники, поэтому, с одной стороны, с этой валютой легче обращаться иностранцам. С другой, вы популяризируете свое архитектурное и культурное наследие.