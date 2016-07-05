Новости экономики за 05.07.2016

Новости Беларуси. Капитальный ремонт станет надежнее. Совет Министров увеличил гарантийные сроки работ по реконструкции жилья.

Теперь вместо 2 лет предъявить претензию можно будет в течение 5-ти. Дальше – больше, за некоторые услуги ЖЭСам позволят не платить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОПЛАТА ПО ФАКТУ

За некачественные коммунальные услуги можно не платить. Согласно постановлению правительства, жильцы имеют право в письменной форме пожаловаться, если, например, более суток не было воды, либо электричества и получить перерасчет. Если у вас установлены индивидуальные счетчики, то алгоритм прост. В случае их отсутствия, жировка похудеет на основании нормативов потребления.

РЕМОНТ В КРЕДИТ

Капитальный ремонт в кредит. Жители населенных пунктов с численностью до 20-ти тысяч человек могут претендовать на льготный заём. Для этого необходимо подать заявление в местный исполком и дождаться очереди. Важное условие – это размер дохода кредитополучателя. Он не должен превышать 550 рублей в месяц на протяжении года. Кроме того, при выделении денег используется принцип одноразовости – то есть, его нельзя получить дважды одному человеку, либо для повторного ремонта одного и того же здания. Ставка по такому займу – 3%, максимальный срок – 10 лет, рассчитывать можно на 90% от стоимости затрат на реконструкцию жилья либо возведение хозпостроек.

РОССИЙСКИЙ ВЫБОР

Семейные россияне нынешним летом чаще всего путешествуют в Минск. Белорусская столица лидирует по количеству запросов в Интернет-поисковиках отелей среди стран Европы. Важное преимущество Минска – экономичность. В среднем, одна ночь в гостинице обходится российским туристам в 78 рублей белорусских.

ЛИШНИЕ НУЛИ

Отечественный банк ищет обладательницу рекордной сдачи. 30 июня в одном из столичных обменников кассир по ошибке дала женщине 10 миллионов рублей вместо 1 тысячи. Полученную сумму клиент спокойно забрала и удалилась. Возможно, в ожидании деноминации обсчитались обе дамы. Однако, факт остается фактом – деньги в кассу пока никто не вернул.

Торги на валютно-фондовой бирже завершились сегодня снижением курса белорусского рубля к корзине валют. Доллар набрал 69 пунктов, завтра по Нацбанку американская валюта будет стоить чуть более 2 рублей. Евро подорожал на 147 пунктов, его курс с учетом округления 2,24 копейки. Российский рубль продолжил снижение шагом в одну сотую.