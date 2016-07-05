Беларусь увеличит экспорт продовольствия до $6 млрд в год

Новости Беларуси. Беларусь увеличит экспорт продовольствия до 6 миллиардов долларов в год. Такие планы на ближайшее пятилетие. Преобразования в отрасли уже дают результаты. Постоянно возрастают поставки мяса и молока. Основной потребитель продуктов – Россия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с тем не обходится без спорных ситуаций. Не так давно Россельхознадзор высказал претензии в адрес белорусской продукции. Под сомнение поставлено качество сухого молока, якобы оно не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза.

Сейчас поставки этого продукта прекращены лишь с одного минского предприятия. Причём белорусская сторона ручается за качество своей продукции и проводит тщательную проверку по каждой претензии.

Александр Субботин, заместитель министра – директор Департамента продовольственного и ветеринарного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Любая претензия к качеству нашей продукции – мы сами приостанавливаем экспорт данной продукции, производство и пытаемся разобраться, где же тут правда. Пока ситуация не нуждается в комментарии. Было письмо Россельхознадзора с некими претензиями в наш адрес. Мы сами приостановили эти предприятия. И сейчас пытаемся разобраться.

О качестве белорусской продукции и том, что у нашей страны есть чему поучиться, говорили 5 июля в рамках регионального семинара Всемирной организации здравоохранения животных. Речь шла о безопасности продуктов.

Казимирас Лукаускас, руководитель регионального бюро по странам Восточной Европы Всемирной организации здравоохранения животных:

Беларусь – очень активный член нашей организации. В прошлом году мы делали оценку. Я тоже был как эксперт здесь. Две недели изучали ваше законодательство ветеринарной службы, структуру, лабораторное оснащение. И мы думаем, что система, которая есть в Беларуси, хорошая, животноводческая продукция, которая здесь изготавливается, хорошего качества. Потому что вы знаете, что вы экспортируете во многие страны.