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Начинали с выпуска грузовиков, теперь производят более 2000 моделей. Какую технику выпускает МАЗ сейчас

03 июля 2020 20:25
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Новости Беларуси. Когда-то линейка Минского автомобильного начиналась с грузовиков. На заре независимости завод выпускал всего 9 моделей, рассказали в проекте «Сделано».   

Начинали с выпуска грузовиков, теперь производят более 2000 моделей. Какую технику выпускает МАЗ сейчас-1

Начинали с выпуска грузовиков, теперь производят более 2000 моделей. Какую технику выпускает МАЗ сейчас-3

Сегодня современный и хорошо оснащенный МАЗ – в числе мировых лидеров по большегрузной, автомобильной и прицепной технике. Ее обкатывают полсотни стран фактически всех частей света.  

Машины – воплощение лучшей инженерной и дизайнерской мысли. Сборочные производства за рубежом – уже не роскошь, а способ быстро охватить новые рынки.   

Начинали с выпуска грузовиков, теперь производят более 2000 моделей. Какую технику выпускает МАЗ сейчас-6

Начинали с выпуска грузовиков, теперь производят более 2000 моделей. Какую технику выпускает МАЗ сейчас-8

К 2020 году завод выпускает уже более 2 тысяч моделей. От штучных экземпляров, созданных под клиента, до массовых универсальных машин.   

Начинали с выпуска грузовиков, теперь производят более 2000 моделей. Какую технику выпускает МАЗ сейчас-11

Начинали с выпуска грузовиков, теперь производят более 2000 моделей. Какую технику выпускает МАЗ сейчас-13

В сборке даже пылесосы для городских улиц, тягачи, краны и наш конек, который ловко попал в мировой тренд, – электробус.  

Начинали с выпуска грузовиков, теперь производят более 2000 моделей. Какую технику выпускает МАЗ сейчас-16

Александр Мышко, главный конструктор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:  
Весь мир движется в сторону электричества. Естественно, новое поколение автобусов мы уже проектировали исходя из того, чтобы внешне – практически одинаково – это был дизельный автобус, троллейбус, электробус, в том числе гибридные различные варианты. Газовое, водородное топливо... То есть это закладывалось сразу.   

Начинали с выпуска грузовиков, теперь производят более 2000 моделей. Какую технику выпускает МАЗ сейчас-19

Начинали с выпуска грузовиков, теперь производят более 2000 моделей. Какую технику выпускает МАЗ сейчас-21

Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Максим Кураш, Юрий Берестов, Екатерина Лабусова, Анатолий Липецкий.   

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Мышко # Фотофакт

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