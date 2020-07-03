Начинали с выпуска грузовиков, теперь производят более 2000 моделей. Какую технику выпускает МАЗ сейчас

Новости Беларуси. Когда-то линейка Минского автомобильного начиналась с грузовиков. На заре независимости завод выпускал всего 9 моделей, рассказали в проекте «Сделано».
Новости Беларуси. Когда-то линейка Минского автомобильного начиналась с грузовиков. На заре независимости завод выпускал всего 9 моделей, рассказали в проекте «Сделано».
Сегодня современный и хорошо оснащенный МАЗ – в числе мировых лидеров по большегрузной, автомобильной и прицепной технике. Ее обкатывают полсотни стран фактически всех частей света.
Машины – воплощение лучшей инженерной и дизайнерской мысли. Сборочные производства за рубежом – уже не роскошь, а способ быстро охватить новые рынки.
К 2020 году завод выпускает уже более 2 тысяч моделей. От штучных экземпляров, созданных под клиента, до массовых универсальных машин.
В сборке даже пылесосы для городских улиц, тягачи, краны и наш конек, который ловко попал в мировой тренд, – электробус.
Александр Мышко, главный конструктор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Весь мир движется в сторону электричества. Естественно, новое поколение автобусов мы уже проектировали исходя из того, чтобы внешне – практически одинаково – это был дизельный автобус, троллейбус, электробус, в том числе гибридные различные варианты. Газовое, водородное топливо... То есть это закладывалось сразу.
Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Максим Кураш, Юрий Берестов, Екатерина Лабусова, Анатолий Липецкий.