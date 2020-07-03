Начинали с выпуска грузовиков, теперь производят более 2000 моделей. Какую технику выпускает МАЗ сейчас

Новости Беларуси. Когда-то линейка Минского автомобильного начиналась с грузовиков. На заре независимости завод выпускал всего 9 моделей, рассказали в проекте «Сделано».

Сегодня современный и хорошо оснащенный МАЗ – в числе мировых лидеров по большегрузной, автомобильной и прицепной технике. Ее обкатывают полсотни стран фактически всех частей света.

Машины – воплощение лучшей инженерной и дизайнерской мысли. Сборочные производства за рубежом – уже не роскошь, а способ быстро охватить новые рынки.