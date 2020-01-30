«Здесь от предпринимателей нужно только желание». В Гродно открылся первый бизнес-инкубатор

Новости Беларуси. В Гродно появились новые возможности для новичков бизнеса. Здесь открылся первый в областном центре бизнес-инкубатор. Стартап начинается с хорошей идеи, но ее наличие не делает человека предпринимателем. А уж привлечь инвестиции одной идеей практически невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зато новичкам доступны стартап-школы, бизнес-инкубаторы, преакселераторы, хакатоны и конкурсы. Опытные специалисты сделают все, чтобы резидент смог впоследствии монетизировать свою идею. Для этого организуют консультации экспертов, обучение маркетингу, продажам и рекламе, даже окажут некоторую финансовую поддержку.

Мухаммед Караджаев, резидент бизнес-инкубатора: Я очень рад, что появилась такая компания, как бизнес-инкубатор в Гродно. Для меня это и место и возможность, потому что я понимаю, что здесь будут собираться единомышленники, с которыми я смогу обмениваться идеями и которые действительно меня будут поддерживать.

Олег Шкулепа, директор бизнес-инкубатора:

Когда я был 20 лет назад начинающим… Я вспомнил себя, подумал, нужно ли мне это было бы? Я посмотрел, вспомнил: да, это нужно. Потому что на то время такой помощи не было. По сути, здесь только нужно от предпринимателей желание. А многие возможности мы предоставим. Я поехал посмотрел, как это работает в Минске, в Москве, в Риге, в Белостоке. Я надеюсь, что мы сделаем что-то не хуже, а даже лучше.

Сегодня в стране действует уже 26 бизнес-инкубаторов. Все они являются инфраструктурой для поддержки малого и среднего предпринимательства.