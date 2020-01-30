«Стоимость на 30-40% дешевле». Пеллеты из костры льна начали выпускать в Орше

Новости Беларуси. В Орше начали выпускать пеллеты из костры льна. Отходы в доходы превратило местное предприятие тепловых сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первую тонну получили еще в декабре 2019 года. В январе перевели на инновационное топливо часть котельных. В феврале планируют выйти на полную мощность, а значит, обеспечить собственные потребности и даже начать зарабатывать на продаже экопродукта. Анастасия Бут продолжит.

Петр Гишкелюк, директор КУП «Оршатеплосети»:

Если пеллеты делать из опилок древесины, то влажные опилки надо сначала высушить, а потом дальше пустить в производство. То есть изначально наши пеллеты из костры льна будут дешевле по себестоимости, потому что одна операция – сушка – отсутствует.

Костра – продукт переработки тресты – уже сухой поступает на линию. Дальше ее дробят, слегка увлажняют и прессуют в гранулы. Никаких добавок. Самый настоящий экопродукт.

Анастасия Бут, корреспондент:

Что важно – новое производство разместили на старых площадях. В здании, которое теплосетям передали за долги ликвидированного завода ЖБИ. Отремонтировали помещение собственными силами, потребовалось около 50 тысяч рублей. Для сравнения: чтобы построить с нуля такое здание, необходимо в три-четыре раза больше денег.

Инновационный проект обошелся предприятию в 330 тысяч рублей (собственные средства и кредитные ресурсы). Сумма довольно внушительная, но окупятся затраты максимум через 5 лет. Обслуживают линию в смену три человека. Всего же создано пять новых рабочих мест.

Александр Зиновьев, оператор участка по производству топливных пеллет КУП «Оршатеплосети»:

Условия труда приемлемые вполне. Как говорится, крыша над головой, ветер не дует – все хорошо. Только что шум, но все поправимо. Производство это подразумевает. По зарплате – обещают достойную зарплату.

Прежде чем перейти на новый вид топлива, пришлось проделать немало работы. Из 52 котельных в районе 18 переоборудовали под пеллетные котлы. В том числе в 11-й школе. Три года здесь тепло получали из щепы и всего месяц – из костры.

Татьяна Кажарнович, директор СШ № 11 Орши:

По ощущениям и по показателям термометров, которые расположены в каждом учебном кабинете, можно сделать вывод, что как было раньше тепло, так тепло и сейчас. И, наверное, самый главный показатель – это одежда наших учащихся. Девочки – в платьишках, мальчишки – в рубашках.

К тому же предприятие больше не столкнется с рядом проблем. Пеллеты из отходов древесины в отопительный период дорожают и не всегда есть в наличии. Да и конкуренция в переработке опилок куда выше. А вот из льнотресты топливные гранулы делают помимо Орши только в Гродненской области.

Петр Гишкелюк:

Сегодня 18 котельных мы практически с февраля обеспечим полностью всю потребность, то есть закупать не будем эти пеллеты. Будет стоимость на 30-40 % дешевле для нас, что снизит затраты на производстве тепла. Ну и в дальнейшем позволит новые котельные перевести на этот вид топлива.