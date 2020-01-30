Как работают программы Союзного государства? О проектах в сферах космоса, генетики и образования говорили в Минске

Новости Беларуси. Предотвращение незаконной рубки леса или фальсификации продуктов с помощью ДНК скоро станет реальностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Над этим в тандеме успешно работают белорусские и российские генетики. Так, с помощью ДНК-тестов можно определить цвет глаз, возраст, внешность, предрасположенность к заболеваниям человека и даже склонность к вредным привычкам.

Эффективность работы программ Союзного государства обсуждали сегодня, 30 января, в Академии наук Беларуси. Проект «ДНК-идентификация» был запущен три года назад. За это время только белорусские ученые успели собрать более 9 тысяч образцов ДНК. Среди новых направлений исследований – методы помощи криминалистам с помощью генетики.

Александр Кильчевский, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Эта база данных позволяет нам отрабатывать методики анализа цвета глаз, волос, возраст преступника с точностью примерно до 4 лет, психологические особенности. Тоже уже есть генетическая подоплека стрессоустойчивости. Это очень важно для спецподразделений, для спецназа, для диспетчеров авиакомпании и так далее.

С 2020 года выполняться начнет еще одна новая союзная программа в космической отрасли. Ученые двух стран сейчас работают над созданием космического аппарата высокодетального наблюдения. Реализация программы рассчитана на четыре года.

Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря Союзного государства:

Это дополнительное создание новых элементов, новых систем, будем так говорить, микросистем техники, вопросов, касающихся взаимодействия космической группировки с наземной группировкой, которая есть, и она направлена на развитие для перехода к более масштабному освоению космоса. У нас сейчас активно обсуждается вопрос создания последующих спутниковых систем, которые должны быть значительно меньше по габаритам и по массе существующих именно в рамках системы дистанционного зондирования Земли.