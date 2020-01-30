Новости экономики за 30.01.2020

Новости Беларуси. Кто поддержит идеи начинающих бизнесменов из Гродно? Получить электронную цифровую подпись теперь проще – объясним как. Сколько зарабатывают социальные сети с мировым именем? Детали в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Здесь от предпринимателей нужно только желание». В Гродно открылся первый бизнес-инкубатор

ЦИФРОВИЗАЦИЯ УРОВНЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ Цифровизация уровня международных стандартов. Мы планомерно уходим от бумажного документооборота. Очередной шаг в этом направлении: на базе Национального центра маркетинга начнет работу Регистрационный центр Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи, в котором можно будет получить все виды электронной цифровой подписи в «Одном окне». Если ранее пользователи были вынуждены обращаться за получением атрибутного сертификата и за «расширенной» цифровой подписью в разные организации, то теперь для удобства это можно сделать в одном месте.