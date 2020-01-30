Новости экономики за 30.01.2020

Новости Беларуси. Кто поддержит идеи начинающих бизнесменов из Гродно? Получить электронную цифровую подпись теперь проще – объясним как. Сколько зарабатывают социальные сети с мировым именем? Детали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Здесь от предпринимателей нужно только желание». В Гродно открылся первый бизнес-инкубатор
ЦИФРОВИЗАЦИЯ УРОВНЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
Цифровизация уровня международных стандартов. Мы планомерно уходим от бумажного документооборота. Очередной шаг в этом направлении: на базе Национального центра маркетинга начнет работу Регистрационный центр Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи, в котором можно будет получить все виды электронной цифровой подписи в «Одном окне». Если ранее пользователи были вынуждены обращаться за получением атрибутного сертификата и за «расширенной» цифровой подписью в разные организации, то теперь для удобства это можно сделать в одном месте.
ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ FACEBOOK ВОЗРОСЛО ДО 2,5 МИЛЛИАРДОВ
Если вы пользуетесь социальной сетью Facebook, вы один из 2,5 миллиарда. Число людей, которые регулярно заходят эту сеть, увеличилось на 8 % за год. Хотя бы один раз в день Facebook открывают 1 миллиард 660 миллионов человек. Выручка в 2019 году составила более 70 миллиардов долларов, увеличившись на 27 %. В таком же плюсе и доходы от рекламы.