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В Минске проходит I форум импакт-инвестиций

28 марта 2019 16:21
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Новости Беларуси. Импакт-инвестиции или инвестиции социального воздействия – это новый мировой финансовый тренд, который открывает уникальные возможности для бизнеса в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит I форум импакт-инвестиций-1

То есть бизнес может инвестировать в стратегии, в которых экологические и социальные результаты оцениваются так же высоко, как и финансовая прибыль. Так, Банк развития по итогам 2018 года направил на программу поддержки малого и среднего предпринимательства Br200 млн. Так вот, Br30 млн пошли на программы поддержки социального, женского предпринимательства, малого бизнеса в сельской местности.  

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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