В Минске проходит I форум импакт-инвестиций

Новости Беларуси . Импакт-инвестиции или инвестиции социального воздействия – это новый мировой финансовый тренд, который открывает уникальные возможности для бизнеса в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То есть бизнес может инвестировать в стратегии, в которых экологические и социальные результаты оцениваются так же высоко, как и финансовая прибыль. Так, Банк развития по итогам 2018 года направил на программу поддержки малого и среднего предпринимательства Br200 млн. Так вот, Br30 млн пошли на программы поддержки социального, женского предпринимательства, малого бизнеса в сельской местности.

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