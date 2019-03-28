Новости экономики за 28.03.2019

Новости Беларуси. Кто готов инвестировать в социальное предпринимательство, вырастут ли цены на услуги такси в преддверии II Европейских игр и о каких изменениях по маркировке обуви бизнесменов уведомило Министерство по налогам и сборам? Подробнее в деловых новостях в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАРКИРОВКА ОБУВИ ПО-НОВОМУ

Министерство по налогам и сборам проинформировало юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о порядке возврата контрольных знаков для маркировки обуви. В профильном ведомстве напомнили, что в середине марта Совет министров принял постановление «О создании национальной системы маркировки товаров». Согласно документу, с 15 апреля отменяется обязанность субъектов хозяйствования маркировать обувь контрольными знаками. Возникает вопрос: а что делать тем, кто эти самые знаки купил про запас и не успеет использовать до указанного срока? Министерство разъясняет, что вернуть контрольные (идентификационные) знаки в «Издательство «Белбланкавыд» субъекты хозяйствования вправе не позднее трех месяцев со дня их приобретения.

Службы такси не будут повышать цены ко II Европейским играм