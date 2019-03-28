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Службы такси не будут повышать цены ко II Европейским играм

28 марта 2019 16:20
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Новости Беларуси. В Минске специальным логотипом обозначат такси, которые не будут повышать цены к Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Службы такси не будут повышать цены ко II Европейским играм -1

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли подписали дополнительное соглашение к Меморандуму о гарантированном уровне тарифов на услуги такси. Логотип разместится на окрашенной поверхности автомобиля и послужит для пассажира источником информации об участии перевозчика в Меморандуме. Он сможет расцениваться как акт добросовестного поведения на рынке.  

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# Европейские игры # Экономика # Фотофакт

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