Службы такси не будут повышать цены ко II Европейским играм

Новости Беларуси. В Минске специальным логотипом обозначат такси, которые не будут повышать цены к Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли подписали дополнительное соглашение к Меморандуму о гарантированном уровне тарифов на услуги такси. Логотип разместится на окрашенной поверхности автомобиля и послужит для пассажира источником информации об участии перевозчика в Меморандуме. Он сможет расцениваться как акт добросовестного поведения на рынке.

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