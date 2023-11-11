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Зарплаты работников бюджетной сферы вырастут с 1 января 2024 года

11 ноября 2023 16:58
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Новости Беларуси. Зарплаты работников бюджетной сферы вырастут с 1 января будущего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарплаты работников бюджетной сферы вырастут с 1 января 2024 года-1

Постановлением правительства базовая ставка устанавливается в размере 250 рублей. Последний раз основной элемент тарифной системы повышали 1 сентября – до 235 рублей. Реальная заработная плата в бюджетных организациях за 9 месяцев увеличилась на 10,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам правительства, в целом по белорусской экономике начисленная среднемесячная заработная плата в 2024 году составит 2 087 рублей, а в бюджетном секторе – 1 634 рубля. Фонд оплаты труда увеличится на 12,4 % до 26 миллиардов рублей.

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# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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