Кубинская делегация посетила промышленные флагманы Беларуси

Новости Беларуси. Промышленность, медицина и АПК – это основные направления, по которым намерены сотрудничать Беларусь и Куба. Свои возможности в этих сферах зарубежной делегации сегодня демонстрировали крупнейшие предприятия страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости посетили Минский молочный завод, МТЗ, Дзержинский агрокомбинат, «Академфарм» и впечатлились потенциалом производств. Наши кубинские партнеры, как и мы, столкнулись с беспрецедентным экономическим давлением со стороны США, но пострадали из-за него сильнее. Главная проблема – нехватка сырья. Без него на полную мощность не могут работать многие перспективные предприятия. Беларусь готова оказать помощь. Сейчас стороны прорабатывают вопросы поставки на Кубу мясной и молочной продукции. А также отечественной техники.

Мануэль Марреро Крус, премьер-министр Кубы:

Сельскохозяйственная продукция и агропромышленный комплекс в целом сегодня – один из главных приоритетов Кубы. В ходе этого визита мы передали белорусской стороне перечень той продукции, в которой у нас есть потребность и которую мы хотели бы импортировать. Но этим не ограничились. Мы наметили несколько проектов, которые позволят нам совместно с белорусской стороной на территории Кубы производить некоторые продукты. Я думаю, что сотрудничество будет налажено.