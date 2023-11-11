Новости экономики за 11.11.2023

За первое полугодие российские инвестиции в белорусскую экономику выросли на треть. Такая активность позволяет развивать кооперационные проекты. Техника, грузовики, микросхемы – сколько импортозамещающей продукции уже выпустил Минпром? Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАЦБАНК ИЗУЧИЛ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВСКИХ ВКЛАДЧИКОВ Нацбанк опубликовал исследование: чаще всего деньги в банках хранят молодые женщины, а средний белорус держит на вкладе около 11 тыс. рублей и 8 тыс. долларов. Вкладчики стали чаще размещать белорусские рубли на безотзывных вкладах: темп прироста по ним в 2 раза выше, чем по отзывным. В основном деньги в банках хранят женщины: доля их вкладов в рублях прирастает быстрее, в иностранной валюте – сокращается медленнее. Товарооборот Беларуси и России превысит годовые показатели 2022 года.