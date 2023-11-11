Беларусь удивила кубинцев! Какие товары появятся на Карибах?

Промышленность, медицина и АПК – это основные направления, по которым намерены сотрудничать Беларусь и Куба. Свои возможности в этих сферах зарубежной делегации 11 ноября демонстрировали крупнейшие предприятия страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алина Мычко, корреспондент: Уже более трех десятков лет наши страны поддерживают конструктивный политический диалог. Куба – главный ориентир и основной торговый партнер Беларуси среди стран Карибского бассейна. За последние девять месяцев взаимный товарооборот увеличился более чем в три раза. Положительная динамика налицо, но нам все еще есть куда расти и есть к чему стремиться.

Блокада США перекрывает экономике Кубы воздух. Многие перспективные предприятия не могут использовать свои мощности на полную из-за отсутствия сырья. Беларусь в силах решить эту проблему.

Кубинцы заинтересованы в первую очередь в мясной и молочной продукции. И нам есть что предложить. В этом участники делегации убедились лично в ходе экскурсий по флагманам белорусской промышленности. И озвучили интересное предложение.

Любовь Орещенко, первый заместитель генерального директора Минского молочного завода № 1:

Кубинская делегация высоко оценила труд нашего коллектива, нашей технологической службы, была дана высокая оценка качеству наших продуктов. Гости попробовали все, что хотели, основную часть нашего ассортиментного перечня мы представили, была возможность попробовать, и было высказано желание о создании совместного предприятия между Республикой Беларусь и Республикой Куба.