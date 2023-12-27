Зарплаты, пенсии и пособия изменятся в Беларуси с 1 января

Новый год для белорусов начнется с некоторых финансовых изменений. Так, в 2024-м вырастут доходы бюджетников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это связано с увеличением базовой ставки, к которой и привязан заработок. Она составит 250 рублей. Кроме того, до 40 рублей вырастет базовая величина. Следовательно, увеличатся размеры некоторых налогов, штрафов, пособий и стипендий. Фактически на 72 рубля увеличится минимальная зарплата. Подрастут в новом году и пенсии по возрасту. В среднем они прибавят 15 %. В 2024-м в стране ее будет получать примерно каждый пятый житель.