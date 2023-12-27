Прямой эфир

Зарплаты, пенсии и пособия изменятся в Беларуси с 1 января

27 декабря 2023 19:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новый год для белорусов начнется с некоторых финансовых изменений. Так, в 2024-м вырастут доходы бюджетников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарплаты, пенсии и пособия изменятся в Беларуси с 1 января-1

Это связано с увеличением базовой ставки, к которой и привязан заработок. Она составит 250 рублей. Кроме того, до 40 рублей вырастет базовая величина. Следовательно, увеличатся размеры некоторых налогов, штрафов, пособий и стипендий. Фактически на 72 рубля увеличится минимальная зарплата. Подрастут в новом году и пенсии по возрасту. В среднем они прибавят 15 %. В 2024-м в стране ее будет получать примерно каждый пятый житель.

Минпром намерен реализовать 6 комплексных проектов с Экваториальной Гвинеей.

# Зарплаты в Беларуси # Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь продлила запрет на ввоз товаров из западных стран до конца 2024 года
27 декабря 2023 19:28

Беларусь продлила запрет на ввоз товаров из западных стран до конца 2024 года

Новости экономики за 26.12.2023
26 декабря 2023 20:19

Новости экономики за 26.12.2023

Рост промышленного производства в 2023 году превысит 12%
26 декабря 2023 20:16

Рост промышленного производства в 2023 году превысит 12%