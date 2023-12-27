Беларусь продлила запрет на ввоз товаров из западных стран до конца 2024 года

Беларусь продлила запрет на ввоз товаров из недружественных западных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ограничения будут действовать до конца 2024 года. Впервые продовольственное эмбарго ввели в конце 2021-го.

В дальнейшем этот запрет несколько раз продлевался. В перечне запрещенных товаров мясные и молочные продукты, овощи, фрукты, орехи. Нельзя ввозить также кофе, соки, кондитерские изделия и алкоголь. Список продуктов постоянно корректируют. Так, запрет был снят с ввоза вишни, черешни, слив, нектаринов и не только. Как отмечают в Министерстве антимонопольного регулирования, введение данных ограничений не повлияет на обеспечение внутреннего рынка.