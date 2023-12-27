Прямой эфир

Беларусь продлила запрет на ввоз товаров из западных стран до конца 2024 года

27 декабря 2023 19:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь продлила запрет на ввоз товаров из недружественных западных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ограничения будут действовать до конца 2024 года. Впервые продовольственное эмбарго ввели в конце 2021-го.

Беларусь продлила запрет на ввоз товаров из западных стран до конца 2024 года-1

В дальнейшем этот запрет несколько раз продлевался. В перечне запрещенных товаров мясные и молочные продукты, овощи, фрукты, орехи. Нельзя ввозить также кофе, соки, кондитерские изделия и алкоголь. Список продуктов постоянно корректируют. Так, запрет был снят с ввоза вишни, черешни, слив, нектаринов и не только. Как отмечают в Министерстве антимонопольного регулирования, введение данных ограничений не повлияет на обеспечение внутреннего рынка.

Зарплаты, пенсии и пособия изменятся в Беларуси с 1 января. Подробности.

# Государственная политика в сфере внешней торговли # Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 26.12.2023
26 декабря 2023 20:19

Новости экономики за 26.12.2023

Рост промышленного производства в 2023 году превысит 12%
26 декабря 2023 20:16

Рост промышленного производства в 2023 году превысит 12%

Более 7 млрд рублей внёс малый и средний бизнес в бюджет Минска за 11 месяцев 2023-го
26 декабря 2023 20:12

Более 7 млрд рублей внёс малый и средний бизнес в бюджет Минска за 11 месяцев 2023-го