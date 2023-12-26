Новости экономики за 26.12.2023

Товарооборот Беларуси и Китая продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие направления являются самыми результативными? Эксперты отмечают инвестиционный цикл развития промышленности. Подробнее расскажем в цифрах. Белорусские продукты питания пользуются спросом за рубежом. Рынки каких стран заинтересованы в покупке белорусского?

Об этом и не только в нашем экономическом обзоре.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ТОВАРООБОРОТ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ С КИТАЕМ ВЫРОС ПОЧТИ В 4 РАЗА