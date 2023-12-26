Новости экономики за 26.12.2023

Товарооборот Беларуси и Китая продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие направления являются самыми результативными? Эксперты отмечают инвестиционный цикл развития промышленности. Подробнее расскажем в цифрах. Белорусские продукты питания пользуются спросом за рубежом. Рынки каких стран заинтересованы в покупке белорусского?
Об этом и не только в нашем экономическом обзоре.
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ТОВАРООБОРОТ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ С КИТАЕМ ВЫРОС ПОЧТИ В 4 РАЗА
За последние пять лет товарооборот белорусских предприятий с Китаем вырос почти в четыре раза. Наша страна остается лидером по поставкам калия, входит в десятку крупнейших поставщиков в КНР мясо-молочной и иной продовольственной продукции. Однако главную ставку Минск и Пекин делают на создание совместных предприятий. Коробки передач, двигатели, автомобильные краны, легковые авто, комплектующие для электробусов – эти китайские производства дополняют белорусский промышленный потенциал. Ряд разработок из Поднебесной сейчас на стадии внедрения и испытаний при производстве белорусской сельскохозяйственной, карьерной и грузовой техники, например, применение электропривода и гидравлики в тракторах, газовых двигателей – в карьерных самосвалах.
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