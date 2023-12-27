Минпром намерен реализовать 6 комплексных проектов с Экваториальной Гвинеей

Беларусь расширяет сотрудничество с Африканским континентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министерство промышленности планирует реализовать с Экваториальной Гвинеей шесть комплексных проектов.

Речь идет о поставках белорусского сельхозоборудования, коммунальной и дорожно-строительной техники, а также мусоровозов и пожарных машин. Оказание всего спектра услуг – от сервисного и гарантийного обслуживания до подготовки технических специалистов – важное преимущество белорусских производителей. Такой подход хорошо себя зарекомендовал при реализации крупных проектов по поставкам отечественной техники на рынки различных африканских стран. Продукцию ведущих промышленных гигантов нашей страны там хорошо знают.