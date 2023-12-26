Рост промышленного производства в 2023 году превысит 12%

Рост промышленного производства в Беларуси в 2023 году превысит 12 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сегодня в стране начался новый инвестиционный цикл развития промышленности, отметили в профильном Министерстве.

Так, по итогам 2023-го на инвестиции будет направлено около 1 миллиарда рублей. По всей стране реализуется 65 инвестпроектов. В целом за последние три года объем производства вырос фактически в полтора, а экспорт в 1,7 раза.