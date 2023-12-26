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Рост промышленного производства в 2023 году превысит 12%

26 декабря 2023 20:16
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Рост промышленного производства в Беларуси в 2023 году превысит 12 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сегодня в стране начался новый инвестиционный цикл развития промышленности, отметили в профильном Министерстве.

Рост промышленного производства в 2023 году превысит 12%-1

Так, по итогам 2023-го на инвестиции будет направлено около 1 миллиарда рублей. По всей стране реализуется 65 инвестпроектов. В целом за последние три года объем производства вырос фактически в полтора, а экспорт в 1,7 раза.

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# Государственная политика в области промышленности # Экономика

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