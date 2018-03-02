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Зарплаты, цены, пенсии, новые рабочие места. Какие проблемы белорусской экономики выделил Президент на совещании в Доме Правительства

02 марта 2018 20:37
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Новости Беларуси. Разговор с Президентом в Доме Правительства получился масштабным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поставили сразу несколько важных задач. Суть требований собрали в указе.

Зарплаты, цены, пенсии, новые рабочие места. Какие проблемы белорусской экономики выделил Президент на совещании в Доме Правительства-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как вы можете работать на единую цель, если один требует профицитный бюджет, а другой – увеличить расходы на господдержку. Создаете комфортную бизнес-среду, и при этом Налоговым кодексом делаете 100 шагов назад. Привлекаете инвесторов, но в то же время принимаете решения против них. Говорите о необходимости повышения эффективности государственного сектора, и не можете навести порядок даже с неиспользуемым имуществом.

И ведь решение на этот счет приняты. Я требую кардинального улучшения качества государственного управления.

Зарплаты, цены, пенсии, новые рабочие места. Какие проблемы белорусской экономики выделил Президент на совещании в Доме Правительства-4

Основой роста в 2017 году не были внутренние факторы – это надо признать. Реального повышения конкурентоспособности отечественных товаров не происходит. О прорывных технологиях, новых производствах, инновационном пути развития говорим третью пятилетку. Но при этом ломимся в Европу с товарами, которые были изобретены еще в Советском Союзе. Высоких технологий нет. Даже в среднетехнологичном секторе трудятся только 15 % занятых, и лишь 600 тысяч человек могут заработать 1000 и более рублей.

В следующей пятилетке нам кровь из носу надо достичь планки ВВП в 100 миллиардов долларов. Только это позволит иметь зарплату 1000 долларов и не скатиться в ловушку бедности.

Зарплаты, цены, пенсии, новые рабочие места. Какие проблемы белорусской экономики выделил Президент на совещании в Доме Правительства-7

Не смотря на высокие темпы экспорта, мы не вышли на уровень 2016 года по некоторым товарным позициям. Не решена проблема товарной, географической диверсификации. Сегодня это вопрос безопасности. Чего ждете?

В кратчайшие сроки необходимо определиться, чем будете поддерживать экспорт. На финансовую сторону не пеняйте: Национальный банк мне доложил, что банки прокредитовали машиностроение в полтора раза больше, чем те приросли по экспорту.

Хотя экспортная деятельность и определена одним из приоритетов развития страны, новых подходов и рекомендаций пока не выработано. Вы считаете, что нас кто-то ждет?

Обращаюсь к МИДу: где выгодные рынки сбыта нашей продукции? Если нужны новые инструменты, вносите предложения. Я не отказал ни одной экспортной инициативе.

Зарплаты, цены, пенсии, новые рабочие места. Какие проблемы белорусской экономики выделил Президент на совещании в Доме Правительства-10

Вы должны создавать такие условия, которые сначала решали бы проблему экономического роста, и только потом делали банковский бизнес привлекательным на полмиллиарда или на миллиард. А пока у нас выгоднее торговать деньгами, чем производить продукцию. Это неправильно.

Рост ЗВР – ваша персональная задача. Обеспечить ее решение, только не за счет долговых денег. Сегодня нам нужно максимально избавиться от внешних догов. Они сковывают наши возможности, особенно социальные. Отдавать около 10 % валового внутреннего продукта только на обслуживание госдолга – непозволительная роскошь. Вместе с правительством за это отвечаете.

Ну и тема плохих долгов. За 2017 год их доля как была около 13 %, так и осталась. Это как понимать – за год ничего не сделано? На полпроцента не сделано. В конце текущего года их доля должна быть ниже 10 %. Это задача Национальному банку и правительству.

Зарплаты, цены, пенсии, новые рабочие места. Какие проблемы белорусской экономики выделил Президент на совещании в Доме Правительства-13

Процесс инвестирования должен быть постоянным, чтобы как минимум сохранить конкурентоспособность. Сегодня нужно в ручном режиме взаимодействовать с каждым потенциальным инвестором. Налоговики, пожарники, санстанция, энергетики, контролеры и прочие. Они не слышали о том, что инвестиции – один из пяти приоритетов пятилетки. Это я опять возвращаюсь к теме эффективности работы правительства и единства целей.

Итогом такой разобщенности стали накопленные за три пятилетия долги – больше 4000 долларов на душу населения, а инвестиций всего около 2000. Вы считаете, что на цели развития экономики выгоднее заимствовать? Кому мы даем в таком случае заработать?

За текущий год правительство и парламент должны осовременить налоговую систему, убрав все лишнее, что наросло за годы практики. Она должна быть простой, понятной и стать, если можно так выразиться, дружественной к субъектам хозяйствования.

По итогам большого разговора Президент сказал: динамика должна быть видна уже через полгода. Работать необходимо на результат.

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# Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт # Экспорт

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