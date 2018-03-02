Зарплаты, цены, пенсии, новые рабочие места. Какие проблемы белорусской экономики выделил Президент на совещании в Доме Правительства

Новости Беларуси. Разговор с Президентом в Доме Правительства получился масштабным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поставили сразу несколько важных задач. Суть требований собрали в указе.
Новости Беларуси. Разговор с Президентом в Доме Правительства получился масштабным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поставили сразу несколько важных задач. Суть требований собрали в указе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как вы можете работать на единую цель, если один требует профицитный бюджет, а другой – увеличить расходы на господдержку. Создаете комфортную бизнес-среду, и при этом Налоговым кодексом делаете 100 шагов назад. Привлекаете инвесторов, но в то же время принимаете решения против них. Говорите о необходимости повышения эффективности государственного сектора, и не можете навести порядок даже с неиспользуемым имуществом.
И ведь решение на этот счет приняты. Я требую кардинального улучшения качества государственного управления.
Основой роста в 2017 году не были внутренние факторы – это надо признать. Реального повышения конкурентоспособности отечественных товаров не происходит. О прорывных технологиях, новых производствах, инновационном пути развития говорим третью пятилетку. Но при этом ломимся в Европу с товарами, которые были изобретены еще в Советском Союзе. Высоких технологий нет. Даже в среднетехнологичном секторе трудятся только 15 % занятых, и лишь 600 тысяч человек могут заработать 1000 и более рублей.
В следующей пятилетке нам кровь из носу надо достичь планки ВВП в 100 миллиардов долларов. Только это позволит иметь зарплату 1000 долларов и не скатиться в ловушку бедности.
Не смотря на высокие темпы экспорта, мы не вышли на уровень 2016 года по некоторым товарным позициям. Не решена проблема товарной, географической диверсификации. Сегодня это вопрос безопасности. Чего ждете?
В кратчайшие сроки необходимо определиться, чем будете поддерживать экспорт. На финансовую сторону не пеняйте: Национальный банк мне доложил, что банки прокредитовали машиностроение в полтора раза больше, чем те приросли по экспорту.
Хотя экспортная деятельность и определена одним из приоритетов развития страны, новых подходов и рекомендаций пока не выработано. Вы считаете, что нас кто-то ждет?
Обращаюсь к МИДу: где выгодные рынки сбыта нашей продукции? Если нужны новые инструменты, вносите предложения. Я не отказал ни одной экспортной инициативе.
Вы должны создавать такие условия, которые сначала решали бы проблему экономического роста, и только потом делали банковский бизнес привлекательным на полмиллиарда или на миллиард. А пока у нас выгоднее торговать деньгами, чем производить продукцию. Это неправильно.
Рост ЗВР – ваша персональная задача. Обеспечить ее решение, только не за счет долговых денег. Сегодня нам нужно максимально избавиться от внешних догов. Они сковывают наши возможности, особенно социальные. Отдавать около 10 % валового внутреннего продукта только на обслуживание госдолга – непозволительная роскошь. Вместе с правительством за это отвечаете.
Ну и тема плохих долгов. За 2017 год их доля как была около 13 %, так и осталась. Это как понимать – за год ничего не сделано? На полпроцента не сделано. В конце текущего года их доля должна быть ниже 10 %. Это задача Национальному банку и правительству.
Процесс инвестирования должен быть постоянным, чтобы как минимум сохранить конкурентоспособность. Сегодня нужно в ручном режиме взаимодействовать с каждым потенциальным инвестором. Налоговики, пожарники, санстанция, энергетики, контролеры и прочие. Они не слышали о том, что инвестиции – один из пяти приоритетов пятилетки. Это я опять возвращаюсь к теме эффективности работы правительства и единства целей.
Итогом такой разобщенности стали накопленные за три пятилетия долги – больше 4000 долларов на душу населения, а инвестиций всего около 2000. Вы считаете, что на цели развития экономики выгоднее заимствовать? Кому мы даем в таком случае заработать?
За текущий год правительство и парламент должны осовременить налоговую систему, убрав все лишнее, что наросло за годы практики. Она должна быть простой, понятной и стать, если можно так выразиться, дружественной к субъектам хозяйствования.
По итогам большого разговора Президент сказал: динамика должна быть видна уже через полгода. Работать необходимо на результат.
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