Реформы Беларуси обсуждают на «Кастрычніцкім эканамічным форуме» с участием международных экспертов

Новости Беларуси. Правительство Беларуси учитывает рекомендации экспертов «Кастрычніцкага эканамічнага форума», сообщили в программе Новости «24 часа». В эти дни белорусская столица стала площадкой для серьезного делового разговора. В нем принимают участие международные эксперты. Одна из главных тем встречи – проводимые в Беларуси реформы, в частности, в сфере предпринимательства. Стремление сделать работу бизнеса прозрачнее – уже мировая тенденция, которой придерживается и Беларусь.

Балаш Ярабик, внештатный эксперт Фонда Карнеги:

Практически на мировые процессы тоже идут подобные реформы, как в Беларуси. Но там, обратите внимание, идет борьба. Например, в Евросоюзе происходят процессы, которые толкают Евросоюз к либерализации и практически миниминизируют роль национального государства.