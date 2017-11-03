Прямой эфир

Реформы Беларуси обсуждают на «Кастрычніцкім эканамічным форуме» с участием международных экспертов

03 ноября 2017 06:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Правительство Беларуси учитывает рекомендации экспертов «Кастрычніцкага эканамічнага форума», сообщили в программе Новости «24 часа». В эти дни белорусская столица стала площадкой для серьезного делового разговора.

В нем принимают участие международные эксперты.

Одна из главных тем встречи – проводимые в Беларуси реформы, в частности, в сфере предпринимательства. Стремление сделать работу бизнеса прозрачнее – уже мировая тенденция, которой придерживается и Беларусь.

Реформы Беларуси обсуждают на «Кастрычніцкім эканамічным форуме» с участием международных экспертов-1

Балаш Ярабик, внештатный эксперт Фонда Карнеги:
Практически на мировые процессы тоже идут подобные реформы, как в Беларуси. Но там, обратите внимание, идет борьба. Например, в Евросоюзе происходят процессы, которые толкают Евросоюз к либерализации и практически миниминизируют роль национального государства.

К слову, «Кастрычніцкі эканамічны форум» уже давно стал авторитетной площадкой для обмена мнениями. 3 ноября он продолжит работу.

# Экономика # Инвестиции в Минск # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 02.11.2017
02 ноября 2017 16:53

Новости экономики за 02.11.2017

Андреа Викторин: Беларусь должна продолжать реформы
02 ноября 2017 16:45

Андреа Викторин: Беларусь должна продолжать реформы

Губерантор Судана: Этот визит необходим для развития нашего сотрудничества с Беларусью
02 ноября 2017 16:44

Губерантор Судана: Этот визит необходим для развития нашего сотрудничества с Беларусью