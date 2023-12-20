Запрет на валютные привязки в арендных договорах может быть продлён

Действие запрета на установление привязок арендных ставок к курсу иностранной валюты может продлиться и в 2024 году. Такую норму инициирует Министерство экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, по вопросу условий заключения арендных договоров арендодатели и арендаторы имеют противоположные интересы. Одни хотят погашать кредиты на строительство деловой недвижимости и получать доход от аренды в валюте, другие стремятся обезопасить себя от непомерно растущих затрат. Соответственно те, кто выиграл от введения запрета, выступают за его продление, а проигравшие хотят вернуться к прежней практике.