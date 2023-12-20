Прямой эфир

Запрет на валютные привязки в арендных договорах может быть продлён

20 декабря 2023 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Действие запрета на установление привязок арендных ставок к курсу иностранной валюты может продлиться и в 2024 году. Такую норму инициирует Министерство экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запрет на валютные привязки в арендных договорах может быть продлён-1

Напомним, по вопросу условий заключения арендных договоров арендодатели и арендаторы имеют противоположные интересы. Одни хотят погашать кредиты на строительство деловой недвижимости и получать доход от аренды в валюте, другие стремятся обезопасить себя от непомерно растущих затрат. Соответственно те, кто выиграл от введения запрета, выступают за его продление, а проигравшие хотят вернуться к прежней практике.

Больше новостей экономики за 20 декабря читайте здесь.

# Аренда торговых площадей # Экономика # Наталья Надольская

Другие новости рубрики

Все новости
ВВП Беларуси за 11 месяцев вырос на 3,8%
19 декабря 2023 17:03

ВВП Беларуси за 11 месяцев вырос на 3,8%

Новости экономики за 19.12.2023
19 декабря 2023 17:02

Новости экономики за 19.12.2023

Белстат: белорусы в среднем тратят в магазинах и кафе 22,3 рубля в день
19 декабря 2023 17:02

Белстат: белорусы в среднем тратят в магазинах и кафе 22,3 рубля в день