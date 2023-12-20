Прямой эфир

Новости экономики за 20.12.2023

20 декабря 2023 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Какой механизм становится все более популярным у китайского бизнеса для работы на белорусском рынке? Как изменились поставки за рубеж продукции, произведенной резидентами «Великого камня»? И почему арендаторы не могут договориться с арендодателями?

Подробнее об этих и других новостях в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БУТБ И АДМИНИСТРАЦИЯ ШЭНЬЯНА ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

Новости экономики за 20.12.2023-1

Белорусская универсальная товарная биржа и администрация китайского города Шэньян договорились о сотрудничестве в сфере биржевой торговли. Крупнейшие предприятия молочной и деревообрабатывающей отраслей готовы уже сейчас экспортировать свою продукцию в Шэньян и провинцию Ляонин. Китайский бизнес активно использует возможности биржевого механизма для работы на белорусском рынке. По сравнению с 11 месяцами 2022 года сумма контрактов, заключенных резидентами КНР на биржевых торгах, увеличилась более чем в три раза. Главным образом за счет экспорта белорусской продукции. В основном это были поставки пиломатериалов, рапсового масла, сухого молока и продукции нефтехимического комплекса.

В СТРАНЕ ПОСТРОИЛИ БОЛЕЕ 35 ТЫСЯЧ КВАРТИР ЗА 11 МЕСЯЦЕВ

Новости экономики за 20.12.2023-4

Более 35 тысяч новых квартир построили в Беларуси с начала года. И почти половина введенных в строй квадратных метров для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Треть построенного – для жителей села. Всего ключи от новых квартир в 2023 году получат более 6 000 многодетных семей. Некоторые очередники воспользовались предложением решить квартирный вопрос за счет строительства в малых городах.

Читайте также:

Предприятия Минпрома удвоили объем инвестиций в основной капитал в 2023 году

Запрет на валютные привязки в арендных договорах может быть продлен

Выручка резидентов «Великого камня» по итогам 2023-го может превысить 1 млрд рублей

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская

Другие новости рубрики

Все новости
ВВП Беларуси за 11 месяцев вырос на 3,8%
19 декабря 2023 17:03

ВВП Беларуси за 11 месяцев вырос на 3,8%

Новости экономики за 19.12.2023
19 декабря 2023 17:02

Новости экономики за 19.12.2023

Белстат: белорусы в среднем тратят в магазинах и кафе 22,3 рубля в день
19 декабря 2023 17:02

Белстат: белорусы в среднем тратят в магазинах и кафе 22,3 рубля в день