Новости экономики за 20.12.2023

Какой механизм становится все более популярным у китайского бизнеса для работы на белорусском рынке? Как изменились поставки за рубеж продукции, произведенной резидентами «Великого камня»? И почему арендаторы не могут договориться с арендодателями?
Подробнее об этих и других новостях в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БУТБ И АДМИНИСТРАЦИЯ ШЭНЬЯНА ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ
Белорусская универсальная товарная биржа и администрация китайского города Шэньян договорились о сотрудничестве в сфере биржевой торговли. Крупнейшие предприятия молочной и деревообрабатывающей отраслей готовы уже сейчас экспортировать свою продукцию в Шэньян и провинцию Ляонин. Китайский бизнес активно использует возможности биржевого механизма для работы на белорусском рынке. По сравнению с 11 месяцами 2022 года сумма контрактов, заключенных резидентами КНР на биржевых торгах, увеличилась более чем в три раза. Главным образом за счет экспорта белорусской продукции. В основном это были поставки пиломатериалов, рапсового масла, сухого молока и продукции нефтехимического комплекса.
В СТРАНЕ ПОСТРОИЛИ БОЛЕЕ 35 ТЫСЯЧ КВАРТИР ЗА 11 МЕСЯЦЕВ
Более 35 тысяч новых квартир построили в Беларуси с начала года. И почти половина введенных в строй квадратных метров для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Треть построенного – для жителей села. Всего ключи от новых квартир в 2023 году получат более 6 000 многодетных семей. Некоторые очередники воспользовались предложением решить квартирный вопрос за счет строительства в малых городах.
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