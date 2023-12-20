Новости экономики за 20.12.2023

Какой механизм становится все более популярным у китайского бизнеса для работы на белорусском рынке? Как изменились поставки за рубеж продукции, произведенной резидентами «Великого камня»? И почему арендаторы не могут договориться с арендодателями?

Подробнее об этих и других новостях в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БУТБ И АДМИНИСТРАЦИЯ ШЭНЬЯНА ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ