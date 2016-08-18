«Заполнить корзину, но не опустошить кошелек»: как «Евроопт» завоевывает покупателей

Новости Беларуси. Охота на самые низкие цены. Специалисты Института экономики Академии наук подвели итоги мониторинга уровня цен в крупных торговых сетях Беларуси. Лидирует в этом рейтинге уже не первый раз «Евроопт».

Заполнить корзину, но не опустошить кошелек. Вот он – идеальный шопинг. Пока покупатели прицениваются, эксперты устроили свою контрольную закупку. Вопросом «кто же диктует самые низкие цены?» задались ученые Института экономики Национальной академии наук. Для анализа эксперты отобрали 1900 наиболее востребованных продовольственных и промышленных товаров. Цены на них сравнивали в гипермаркетах и супермаркетах крупнейших торговых сетей страны. Таким образом, исследование охватило всех основных участников рынка и определило, что самые низкие цены в стране в «Евроопте», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Гриц, член рабочей группы, заместитель директора по науке Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:

Результаты мониторинга выявили следующие тенденции. Во-первых, появился несомненный лидер, кстати, он традиционный, он лидировал в предыдущие годы. Это компания «Евроопт». По сравнению с сетями-конкурентами цены в «Евроопте» в среднем от 13% до 19% ниже. По отдельным компаниям эта разница достигала 22%.

Исследование показало, что наименьшее превышение цен зафиксировано на мясомолочную продукцию, рост стоимости которой в определенной степени сдерживается государством. Но по другим группам товаров (таким, как фрукты, кофе, консервация) разница в цене оказалась существенной – от 20%, а в некоторых случаях и 55%.

Георгий Гриц, член рабочей группы, заместитель директора по науке Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:

Эти результаты исследований не только интересны с точки зрения оценки отрасли, а они представляют несомненный потребительский интерес и для потенциальных покупателей.

Свои лидирующие позиции «Евроопт» подтверждает не первый раз и, по сути, выступает в роли регулятора цен, действуя в интересах покупателя. Ведь, задавая тон на рынке своими ценами, эта торговая сеть вынуждает конкурентов также снижать цены.

Низкие цены крупнейшего ритейлера страны экономисты объяснили грамотной ценовой политикой: сеть активно работает с производителями и поставщиками, самостоятельно импортирует многие товары, делает ставку не на величину торговых надбавок, а на объем товарооборота. Да и товаров, представленных на акциях, значительно больше, чем у других ритейлеров. А у многих белорусов «Евроопт» давно ассоциируется с самыми доступными ценами.

Покупатели:

Когда езжу в другие магазины, я всегда сравниваю товары. Например, подсолнечное масло в «Евроопте» на 3 и даже 4 тысячи дешевле. Фрукты, овощи здесь дешевле.

Цена-качество нормальное. Я был в других торговых сетях. Честно говоря, по сравнению с ними цена, конечно, ниже.

Согласно все тому же исследованию, покупатель может сэкономить, приобретая товары на акциях в магазинах разных торговых сетей. Однако в этом случае на шопинг уйдет куда больше времени и сил. В «Евроопте» стоимость покупательской корзины обойдется примерно на пятую часть дешевле, чем если те же покупки совершить в другой сети. Плюс приятные сюрпризы, которые всегда ждут покупателей. А товар на «красной цене» в корзину отправляется куда быстрей.