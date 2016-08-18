Бизнесмены обсудили вопрос продвижения белорусских брендов

Новости Беларуси. Как повысить конкурентоспособность белорусских товаров и увеличить их продажи на отечественном рынке. Об этом сегодня шла речь на семинаре, организованном бизнес-союзом предпринимателей. За круглым столом собрались бизнесмены, руководители ведущих предприятий легпрома, представители торговых организаций. Участники делились мнениями, предлагали возможные варианты по более эффективному продвижению белорусских брендов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Все мы заинтересованы, чтобы сохранить валюту здесь, чтобы повысить конкурентоспособность белорусских товаров, чтобы продвинуть их максимально к потребителю. Чтобы потребитель захотел купить товар. Что для товара белорусского нужно? Конечно, уменьшение издержек, чтобы этот товар по цене проходил и был приятен для потребителей и чтобы потребитель выбрал товар по своим предпочтениям.