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Бизнесмены обсудили вопрос продвижения белорусских брендов

18 августа 2016 12:59
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Новости Беларуси. Как повысить конкурентоспособность белорусских товаров и увеличить их продажи на отечественном рынке. Об этом сегодня шла речь на семинаре, организованном бизнес-союзом предпринимателей. За круглым столом собрались бизнесмены, руководители ведущих предприятий легпрома, представители торговых организаций. Участники делились мнениями, предлагали возможные варианты по более эффективному продвижению белорусских брендов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:
Все мы заинтересованы, чтобы сохранить валюту здесь, чтобы повысить конкурентоспособность белорусских товаров, чтобы продвинуть их максимально к потребителю. Чтобы потребитель захотел купить товар. Что для товара белорусского нужно? Конечно, уменьшение издержек, чтобы этот товар по цене проходил и был приятен для потребителей и чтобы потребитель выбрал товар по своим предпочтениям.

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Ирина Наркевич

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