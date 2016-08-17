Уборочная-2016: на Гомельщине убрано более 96% посевных площадей

Новости Беларуси. Уборочная кампания в Беларуси выходит на финишную прямую. Аграриям осталось обработать около 15% полей. Причем некоторые регионы уже рапортовали о завершении массовой уборки. Сейчас в стране намолочено около 6,5 тонн зерна. Свою тонну в общий каравай внесла и Гомельская область. Наибольший вклад у Речицкого района. Отсюда привезли почти 10% от всего областного урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

За моей спиной хлеборобы Гомельщины домолачивают последние тонны зерна. Уборочная практически завершена. К началу этой недели аграрии региона перешагнули психологическую планку в миллион тонн зерна – для песчаных почв юго-востока страны это своеобразный маленький подвиг.

Уборочную полностью завершили 6 из 21 района области. Освободившиеся комбайны и их экипажи оперативно направляют туда, где ещё нужна помощь. Владимир Власенко больше месяца в кабине комбайна: когда закончились поля в родном сельхозпредприятии, переехал к соседям.

Владимир Власенко, комбайнер филиала «Зеленочи»:

Все трактористы все знакомые на комбайнах. Нужно помочь. Уборочная завершается, два дня выходных будет. Начинается уборка кукурузы. Так что пока отдыхать некогда.

Тем временем аграрии Гомельщины уже близки и к полному выполнению госсаказа по зерну.

Валентина Хомякова, начальник лаборатории, заместитель директора по качеству филиала «Новобелицкий комбинат хлебопродуктов»:

Многие районы Гомельщины уже закрыли государственный заказ. Можно сказать, что зерно в этом году хорошее. Отличается высокой натурой, хорошим цветом и другим качественными показателями, которые соответствуют крупяным кондициям и продовольственному зерну.

Самые горячие дни лета в лаборатории этого комбината хлебопродуктов уже позади. На высокий сезон сюда приняли работать целый студенческий отряд: сегодня на смене будущие учитель английского, физик-менеджер и психолог.

Екатерина Сирож, лаборант-приёмщик филиала «Новобелицкий комбинат хлебопродуктов»:

Это что-то новое. Ты приходишь, ты узнаешь, что-то новое, интересно. Зерно – не каждый человек может разобраться в культуре, где, какая культура. Я, например, уже легко разбираюсь. Мы даже иногда по дороге едем, комбайн убирает что-то, летит, я еду и говорю: это овёс.

Для белорусского каравая по всей стране уже намолотили почти 6,5 миллионов тонн зерна. Уборочная вышла на финишную прямую.