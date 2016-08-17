Новости экономики за 17.08.2016

Новости Беларуси. Ставка рефинансирования снижена в Беларуси с 20 до 18 процентов годовых. Это уже четвертое сокращение с начала года. В общей сложности финансовый индикатор изменился на 7 пунктов. С чем связана подобная политика Нацбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

РЕФИНАНСИРОВАЛИ

Нацбанк снижает риски по кредитным обязательствам. Большинство ставок по договорам займа привязано именно к рефинансированию. Сокращение данного показателя своего рода гарант возврата денег. Кроме того, в экономике страны сложились предпосылки для принятия подобного решения – уровень инфляции замедлился, что позволяет прогнозировать ситуацию на финансовом и валютном рынках.

Евгений Новик, финансовый аналитик «Альпари»:

Население в первую очередь смотрит на показатели инфляции и обменного курса белорусского рубля. Белорусский рубль уже который день дорожает по отношению к доллару, что может привлечь вкладчиков к изъятию вкладов в валюте и размещению средств в белорусских рублях по пока еще высоким ставкам.

БИЗНЕС НА ПРОДАЖУ

Городокский исполком предлагает купить готовый бизнес. В середине сентября там состоится государственный аукцион по продаже права на заготовку и закупку виноградной улитки. По версии специалистов, потенциал производства без малого 5 тонн. Начальная ставка, которую предлагают заплатить за такую возможность будущим бизнесменам – 420 рублей. Продав урожай, заработать можно в 6 раз больше.

ЭФФЕКТ H2O

Вода защитит от подделки. Эксперты утверждают, что одной капли достаточно, чтобы понять, фальшивая ли перед вами купюра. Таковые обычно печатают на струйных принтерах с чернилами, которые не могут противостоять H2O. Кроме того, криминалисты рекомендуют потрогать купюру на наличие защитной нити и посмотреть на просвет – на банкнотах в 5, 10 и 20 рублей нет скрытого номинала.

ОШИБКА КАССИРА

Очередная оплошность кассира. Клиенту коммерческого банка по ошибке выдали лишние деньги – 2150 рублей – при обмене валюты. Причем сумма, которую получил неизвестный мужчина, в три раза большей положенной. Забрав и пересчитав деньги, он ушел из банка. До сих пор излишки в кассу никто не вернул.

НЕФТЯНОЙ ПОДЪЁМ

Баррель по 49. Впервые за полтора месяца нефть достигла подобного максимума. Цены на углеводород растут на протяжении нескольких сессий подряд из-за ожидания инвесторов неофициальной встречи членов ОПЕК на форуме в Алжире. На ней будут обсуждать заморозку уровня добычи нефти. Ранее министр энергетики Кувейта спрогнозировал, что во втором полугодии 2016 года спрос на «черное золото» будет только расти.

Белорусский рубль на фоне роста стоимости нефти тоже прибавляет. В среду он укрепился к корзине, подорожав к доллару и российскому рублю. Американская валюта потеряла не существенно – 5 десятитысячных. Евро подрос на аналогичную цифру. Завтра по Нацбанку 2 рубля 18 копеек. Российский рубль потерял больше. Однако разница заметна при обмене более 1000 единиц.