Заплатить все пошлины парой кликов: какие новшества грядут в налоговой сфере Беларуси

Новости Беларуси. Новшества грядут в системе налогообложения. Президент на неделе потребовал сделать ее максимально комфортной для бизнеса.

Большие возможности в этом смысле открывают новые технологии. Как в плане некоторых контролирующих процедур, так и выдачи документов.

Также решено, что в течение календарного года ставки налогов и их количество не будут меняться.

О ближайших планах налогообложения Беларуси рассказали в программе «Неделя» на СТВ

Тот самый случай, когда чем реже встречи, тем комфортнее обеим сторонам. Анекдоты про налоговую — хоть и ценный вклад в народное творчество, но современные электронные сервисы его неустанно обесценивают. Заплати налоги и живи спокойно — этот тезис, пожалуй, один из тех, что останется актуальным. Более 70% республиканского и 100% местных бюджетов, кстати, как раз и есть поступления от налогов. А вот очереди, бесконечные проверки и походы в инспекцию — уже пережитки прошлого. В ближайшие несколько лет налогоплательщику и вовсе отпадет необходимость появляться в налоговой.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Республики Беларусь:

Ему, вообще, не придётся ходить в налоговую. Он будет по электронной почте получать налоговую декларацию. Если согласен – подтверждает, если не согласен – опять же в электронном виде может представить разногласия либо пояснения.

Доходы из-за границы, удаленный доступ к данным ГАИ, или сведения о недвижимости. Базы с важной для налоговой информацией по сути уже есть. Остается лишь объединить их и наладить процесс обработки. Кабинетом плательщика и электронной декларацией уже никого не удивишь. Неспроста Беларусь за последние годы сделала такой рывок в статусном рейтинге «условий для ведения бизнеса» - марш-бросок на 120 позиций.

Игорь Клепча, первый заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь:

За 5 лет мы практически в 12 раз снизили количество платежей и в полтора раза снизили налоговую нагрузку на бизнес. Этот процесс постоянно продолжается.

Одна из последних новинок - электронные счет-фактуры.

Елена Баранова, начальник отдела инспекции по налогам и сборам Республики Беларусь по Московскому району Минска:

Например, мы продаём, являемся поставщиками обуви. Указываем количество наших пар, цену, нам программа автоматически рассчитывает сумму НДС и стоимость вместе с НДС. Если в счет-фактуре мы допустили ошибку, нам программа сразу выдаст, укажет, что мы где-то заполнили не так или что-то пропустили

Минимум кликов компьютерной мышью, максимум бонусов для обеих сторон. Налогоплательщик мало того, что избегает ненужных ошибок, кстати, частенько из-за неправильных расчетов успевают набежать приличные пеня и штраф, еще и проверка благонадежности партнеров. Если, например, предприниматель заключает сделку с попавшим в черный список, соответствующий реестр, организацией или с лже-структурой, из налоговой тут же придет уведомление. Кстати, налогоплательщик может к концу отчетного периода сам устроить себе в те же несколько кликов так называемый камеральный контроль, то есть, проверить себя так, как это сделает налоговая. В общем, формула в действии: заплатил налоги и живи спокойно.

Елена Баранова, начальник отдела инспекции по налогам и сборам Республики Беларусь по Московскому району Минска:

Я считаю, что работа с налоговой инспекцией у плательщиков стала очень комфортной. Потому что система позволяет не только направлять нам налоговые декларации, но и вести всевозможную переписку. Намного упростилась административная процедура, то есть, выдачи справок

Вместо личных приемов — переписка по электронной почте.

Выдача документов, да и простые консультации. Вот кстати специальный центр, где диспетчеры помогают освоить новые формы счет-фактур. Работать сервис начал с 1 июля.

Антон Кунцевич, руководитель проекта автоматизированной информационной системы «Учет счетов-фактур»:

За первую неделю работы портала нами зарегистрировано уже более 18 тысяч пользователей, ими создано уже более 40 тысяч электронных счетов-фактур. При этом первый пользователь портала был зарегистрирован уже в час ночи 1 июля. Мы видим. Что первым пользователям портала стали не только крупные предприятия, но и индивидуальные предприниматели

Создать комфортные условия для бизнеса, и защитить интересы государства. Главное требование к налоговым органам Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я бы хотел бы от вас услышать (я вам говорил об этом, когда назначал) о проблемах, ваш взгляд, что нам нужно сделать, чтобы было и предпринимателям удобно, производственникам, тем, кто платит налоги, и чтобы государство при этом излишне не давило на них, но тем не менее ничего не теряло в этом плане, а получало то, что должно получать, то, что существует во всех государствах.

Простые процедуры, и простые правила. Никаких субъективных факторов. Только закон и его исполнение. Бесконтактное взаимодействие и электронные сервисы, новое лицо — или даже интерфейс.