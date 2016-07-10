Сэкономить время и деньги: налоговики развивают электронные сервисы

Новости Беларуси. За последние два года количество плановых налоговых проверок в Беларуси снизилось вдвое, а вот их результативность выросла почти в 6 раз. И это далеко не все успехи налоговых служб.

Сегодня они отмечают профессиональный праздник. Работников и ветеранов налоговых органов поздравил Президент Александр Лукашенко.

Основные направления работы известны. Они определены в стратегии на ближайшие пять лет. В списке ключевых задач – обеспечение полноты уплаты налогов, создание комфортных условий, а также повышение эффективности работы всей налоговой службы.

Сэкономить время и деньги поможет и развитие электронных сервисов. Комфортные условия также создают для бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Клепча, первый заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь:

За 5 лет мы практически в 12 раз снизили количество платежей и в полтора раза снизили налоговую нагрузку на бизнес. Это процесс постоянно продолжается. Основное, над чем мы сейчас работаем - совершенствование налогового администрирования и упрощение для плательщиков механизма взаимодействия с налоговой инспекцией. Прежде всего, это развитие электронного взаимодействия с плательщиками. И ещё одно направление, в котором мы активно работаем – это изменение подходов в контрольной работе