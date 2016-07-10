Сенсации деноминации: хватает ли в Беларуси новых банкнот и зачем на них ромбы?

Новости Беларуси. Неделя деноминации. Некоторые коллекционеры денег уже 1 июля в 5 утра были у дверей банков, чтобы заполучить новые купюры с красивым серийным номером.

На аукционах пятирублевка с красивым серийником продается за 20 рублей.

Но это коллекционеры – они люди увлеченные. А что касается простых белорусов?

Марина Демина, главный специалист главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Беларуси, рассказала в программе «Неделя» на СТВ, как же прошла деноминация в стране.

Марина Геннадьевна, уже неделя, как новые деньги в обороте. Наверное, есть уже какие-то результаты, как все прошло? Были какие-то сбои, непредвиденные ситуации, всё ли предусмотрели?

Марина Демина, главный специалист Главного управления наличного денежного обращения Национального банка Республики Беларусь:

Наверное, можно говорить об успешном начале деноминации. Сбои были, но всё новое не бывает без технических сбоев. Это касалось, в основном, каких-то программных вещей, которые нельзя предусмотреть все полностью. Что касается выдачи наличных денег, сбоев здесь не было.

Много сообщений в Интернете, что деньги похожи на евро, можно перепутать. Некоторые деньги какие-то кривые, люди пишут. Какие-то монетки начали окисляться. Вот как-то изучали эти вопросы?

Марина Демина:

Да, конечно. Да, их сравнивают с евро. Но, с одной стороны, нам это приятно – значит, мы отпечатали деньги на мировом уровне, по мировым стандартам. С другой стороны, возникает вопрос – почему сравнение идёт? И, если мы посмотрим на банкноты евро, то, наверное, прежде всего, у людей такая ассоциация по цвету. Потому что 7 номиналов наших банкнот, 7 номиналов банкнот евро, естественно – 7 цветов радуги.

Вы принесли и евро, в том числе.

Марина Демина:

Я принесла и образцы банкнот евро, и наших банкнот. И, если их сравнить, то первый взгляд – что мы видим? Да, крупные цифры – они есть у нас. Цвет – такой, например, фиолетовый – есть у нас. Купонное поле – мы от него отказались. То есть, вот это купонное поле, которое есть на банкнотах евро, мы отказались от купонного поля, сделали незапечатанное поле. Для того, чтобы меньше загрязнялось и было, соответственно, меньше ветхих банкнот. Потому что, как только купонное поле загрязнилось, машина отбрасывает это в ветхие банкноты и дальше идёт уничтожение, то есть это определённые затраты. Наши банкноты имеют, действительно, по степеням защиты мировой уровень. Здесь и защитная нить, «оконного» или «ныряющего» типа, то есть, выходящая в виде отдельных пунктирных полосок, прямоугольников. Здесь и водяной знак, который хорошо виден на просвет и соответствует основному изображению на банкноте. Обязательно присутствует метка для людей с ослабленным зрением, об этих людях мы тоже позаботились.

Я читал, что можно на ощупь ощутить номинал банкноты?

Марина Демина:

Да, потому что он, во-первых, находится везде в одном и том же месте – в левом нижнем углу. Выглядит он в виде разнообразных геометрических фигур, которые наиболее хорошо воспринимаются

Треугольник – это 50 рублей, ромб – это 100…

Марина Демина:

Квадратик – это 20, чёрточка – это 5 рублей, то есть, эти вещи хорошо запоминаются. Конкретно простые геометрические фигуры. Кроме того, они отпечатаны по специальной технологии и поэтому они хорошо ощущаются на ощупь.

Я специально искал монетки, где бы были видны окисление или ржавчина, – не нашёл. Может быть, у кого-то другого есть. Но, вообще, заметил, что вот уже прошла неделя, а у меня в кошельке пока еще больше старых купюр. И у знакомых тоже спрашивал – тоже побольше старых. Такое впечатление, что не хватает немножко новых денег? Либо это обманчиво?

Марина Демина:

Нет, это абсолютно обманчивое впечатление. Наверное, народ поддался уговорам или сообщениям о том, что могут быть какие-то проблемы в первые дни – поэтому снимите деньги в банкомате и имейте наличку. Народ активно снял эти деньги в банкомате и поэтому просто сейчас на руках у людей очень много банкнот образца 2000 года, поэтому расплачиваются, в основном, ими. Все банки подкреплены, магазины, если они подали заявки, тоже подкреплены новыми деньгами. По-видимому, просто пока не насытился рынок в том объеме, который необходим для того, чтобы ходили только новые деньги.

По расчетам Нацбанка, когда новые купюры не целиком вытеснят, но, всё-таки, их будет больше, чем старых — это месяц, два, полгода?

Марина Демина:

Мы надеемся, что максимально за три месяца, то есть, к 1 октября у нас будет уже максимальное количество ходить новых денег. Дело в том, что до 1 октября банки могут подкреплять, ещё имеют право подкреплять индивидуальных предпринимателей, магазины, старыми деньгами, если у них нет на полную заявку новых денег. А вот с 1 октября банки обязаны подкреплять по заявке все торговые, предприятия сервиса только новыми деньгами. Исключительно новыми, поэтому старых денег уже в подкреплении не будет. Соответственно, это будут только те деньги, которые остались на руках у населения. Поэтому, мы надеемся, что всё быстренько пройдёт, проблем не будет

То есть, ждать недолго?

Марина Демина:

Да, и психологически народ перестроится. Пока сейчас проблема, наверное, даже не в изображениях, не в том, что похожи, а просто психологически. Пока ещё, наверное, трудно перейти от одних цен к другим