Что ждёт Солигорский завод технологического оборудования – финансовая реанимация или банкротство?

Новости Беларуси. Финансовая реанимация или банкротство? Будущее Солигорского завода технологического оборудования обсуждали сегодня.

Глава верхней палаты парламента Михаил Мясникович посетил это предприятие, где лично ознакомился с состоянием дел и встретился с трудовым коллективом.

К слову, заводу около 30 лет, он специализируется на изготовлении и ремонте оборудования для горно-химической отрасли.

Основной «портфель заказов» для производства формирует Беларуськалий. Но в середине прошлого года завод не смог выдержать сроки исполнения ряда договоров с главным партнером.

Это повлекло проблемы с кредиторской задолженностью, появились долги за электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ..

Иван Головатый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:

Ситуация на заводе сложная. И мы начинаем работу не только с сегодняшнего дня. Мы уже ведём планомерную работу более, чем полгода – принимаем меры по оздоровлению предприятия. Сегодня, действительно, самое ценное, что на заводе осталось - это коллектив. Пусть это 172 человека, но каждый работник вкладывает свой опыт, свою душу в то оборудование, которое он производит

Говорили и о работе белорусского калийного гиганта. Михаил Мясникович подчеркнул: лидер отечественной добывающей промышленности развивается стабильно и идет « в ногу со временем».

Работают над диверсификацией рынков, постоянно обновляют производственные мощности.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Предприятие работает прибыльно, часть средств направляет на инвестиции. Это - правильное решение, нельзя ни в коем случае останавливаться в своём развитии, потому что сегодня предложение калийных удобрений на мировых рынках в 1, 5 раза, чем спрос. В результате можно держать, естественно, свою нишу где-то в наши 18-19% мирового производства, мировых продаж - в том случае, если это будет качественный товар и конкурентный по цене.