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Что ждёт Солигорский завод технологического оборудования – финансовая реанимация или банкротство?

08 июля 2016 18:37
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Новости Беларуси. Финансовая реанимация  или банкротство?    Будущее Солигорского завода технологического оборудования обсуждали сегодня.

Глава верхней палаты парламента Михаил Мясникович  посетил это предприятие,  где лично ознакомился с состоянием дел и  встретился с трудовым коллективом.

К слову,  заводу около 30 лет, он специализируется на изготовлении и ремонте оборудования для горно-химической отрасли. 

Основной «портфель заказов» для производства  формирует Беларуськалий. Но  в середине прошлого года завод не смог выдержать сроки исполнения ряда договоров с главным партнером.

Это повлекло проблемы с  кредиторской задолженностью, появились долги  за электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.. 

Иван Головатый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:
Ситуация на заводе сложная. И мы начинаем работу не только с сегодняшнего дня. Мы уже ведём планомерную работу более, чем полгода – принимаем меры по оздоровлению предприятия. Сегодня, действительно, самое ценное, что на заводе осталось - это коллектив. Пусть это 172 человека, но  каждый работник вкладывает свой опыт, свою душу в то оборудование, которое он производит

Говорили и  о работе белорусского калийного гиганта. Михаил Мясникович  подчеркнул: лидер отечественной добывающей промышленности развивается стабильно и идет « в ногу со временем».

Работают над диверсификацией рынков, постоянно обновляют производственные мощности.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Предприятие работает прибыльно, часть средств направляет на инвестиции. Это - правильное решение, нельзя ни в коем случае останавливаться в своём развитии, потому что сегодня предложение калийных удобрений на мировых рынках в 1, 5 раза, чем спрос. В результате можно держать, естественно, свою нишу где-то в наши 18-19% мирового производства, мировых продаж - в том случае, если это будет качественный товар и конкурентный по цене.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Михаил Мясникович # Иван Головатый

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