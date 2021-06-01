Заместитель премьера Мозамбика: обсуждаем возможности поставок белорусской техники

Новости Беларуси. Присмотреться к нашей технике на «Белагро» приехали и участники второго Белорусско-Африканского форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь – хаб для выхода на рынки ЕАЭС? О чём говорили на 2-м Белорусско-Африканском экономическом форуме
Мануэль Жозе Гонсалвиш, заместитель министра иностранных дел Мозамбика:
Мы познакомились с очень серьезными преимуществами Беларуси в сельскохозяйственном машиностроении. Это очень важно для Мозамбика, потому что наша основная отрасль экономики – аграрная. У нас действует программа по механизации сельского хозяйства. Поэтому мы смотрим, чему можно научиться у Беларуси в этой сфере. И также мы обсуждаем возможности поставок вашей техники в Мозамбик.