Заместитель премьера Мозамбика: обсуждаем возможности поставок белорусской техники

Мануэль Жозе Гонсалвиш, заместитель министра иностранных дел Мозамбика:

Мы познакомились с очень серьезными преимуществами Беларуси в сельскохозяйственном машиностроении. Это очень важно для Мозамбика, потому что наша основная отрасль экономики – аграрная. У нас действует программа по механизации сельского хозяйства. Поэтому мы смотрим, чему можно научиться у Беларуси в этой сфере. И также мы обсуждаем возможности поставок вашей техники в Мозамбик.