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Заместитель премьера Мозамбика: обсуждаем возможности поставок белорусской техники

01 июня 2021 20:03
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Новости Беларуси. Присмотреться к нашей технике на «Белагро» приехали и участники второго Белорусско-Африканского форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь – хаб для выхода на рынки ЕАЭС? О чём говорили на 2-м Белорусско-Африканском экономическом форуме

Заместитель премьера Мозамбика: обсуждаем возможности поставок белорусской техники-1

Мануэль Жозе Гонсалвиш, заместитель министра иностранных дел Мозамбика:
Мы познакомились с очень серьезными преимуществами Беларуси в сельскохозяйственном машиностроении. Это очень важно для Мозамбика, потому что наша основная отрасль экономики – аграрная. У нас действует программа по механизации сельского хозяйства. Поэтому мы смотрим, чему можно научиться у Беларуси в этой сфере. И также мы обсуждаем возможности поставок вашей техники в Мозамбик.

Заместитель премьера Мозамбика: обсуждаем возможности поставок белорусской техники-4

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# Беларусь-Мозамбик # Экономика # Мануэль Жозе Гонсалвиш # Яна Шипко # Фотофакт

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