Беларусь – хаб для выхода на рынки ЕАЭС? О чём говорили на 2-м Белорусско-Африканском экономическом форуме

Новости Беларуси. Трансфер технологий, реализация инжиниринговых проектов и сотрудничество в IT. Совместные проекты обсуждали 31 мая на втором Белорусско-Африканском экономический форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 170 наших компаний ведут переговоры и демонстрируют свой потенциал. Масштабные планы уже озвучили представители Египта. В частности, партнеры намерены увеличить товарооборот вдвое. Трансконтинентальное государство заинтересовано и в том, чтобы белорусские предприятия вошли в свободную экономическую зону Суэцкого канала. В свою очередь Беларусь готова обсуждать перспективы сотрудничества со странами Африки без изъятий и ограничений. Подробнее о взаимном интересе – корреспондент Яна Шипко.

Яна Шипко, корреспондент:

Об Африке говорят как о рынке будущего. Его перспективы действительно нельзя недооценивать. Это пятая часть земли и регион с колоссальным демографическим потенциалом. По мере того как в последние годы континент развивается, растет и потребление. А с ним и конкуренция в лице представленных там ведущих мировых компаний. Но у Беларуси есть свои преимущества. Какие? Обсудить это на форум прилетели делегации из 14 стран. Учитывая ковидные ограничения в мире – позитивный сигнал для белорусского бизнеса.

Пока африканский рынок только формируется и не перенасыщен товарами, самое время для наших производителей прочнее занимать на нем ниши. Главные мировые игроки уже борются за передел влияния на богатом природными ресурсами континенте. Тем более африканцы давно ценят белорусское образование и скилы наших специалистов. Так что строить репутацию с чистого листа не придется.

Мудимели Мадива Аарон, советник посольства ЮАР в России и Беларуси по совместительству:

Для нас этот форум открывает новые возможности в сотрудничестве в сельском хозяйстве, производственной кооперации и IT-сфере. Достаточно большое количество студентов приезжает из Южной Африки в Беларусь, в основном это специальности в сфере инженерии, информационных технологий. Поэтому можно сказать, что у нас достаточно прочные связи с Беларусью по разным направлениям.

Еще один плюс Африки – молодое население. Значит, социальное развитие, образование и информационные технологии в ближайшее время там будут в приоритете. Посол Уганды, например, предложил не только отправлять своих студентов на учебу в Беларусь, но и создать белорусский вуз в Африке.

Кроме трансфера технологий и IT, есть еще интерес к аграрному опыту Беларуси – от семян до совместной сборки сельскохозяйственной техники. Та же Уганда славится пахотными землями – ими занято 65 % всей площади страны. Но все еще не освоены большие территории. Есть куда поднимать урожайность, и в этом рассчитывают на помощь Беларуси.

Алаа Эзз, генеральный секретарь Федерации египетских торговых палат:

Этот форум – отличная возможность прорекламировать потенциал для сотрудничества. Классическое направление – это производство тракторов. Но мы также рассматриваем перспективы производства сельскохозяйственного и медицинского оборудования с участием Беларуси. Нам интересен передовой опыт ваших специалистов в создании программного обеспечения. Кроме того, при создании совместных производств Беларусь могла бы стать хабом для выхода на рынки стран ЕАЭС.

В свою очередь Египет предлагает белорусским компаниям использовать преимущества свободной экономической зоны Суэцкого канала. Большинство африканских стран сейчас стремится развивать инфраструктуру, потому растет спрос на спецтехнику и автомобили.

Посол Эфиопии в Беларуси: население Африки – свыше 1 млрд человек. Так что потенциал для сотрудничества колоссальный Наши тракторы, сеялки, комбайны, пожарную технику уже хорошо знают в Африке. Запущены программы экспортного кредитования. Белорусские инженеры участвуют в инфраструктурных проектах. ЮАР импортирует калийные удобрения и шины. С ключевым партнером – Египтом – создано совместное сборочное производство.

Ежегодный товарооборот Беларуси и Африки составляет 550 миллионов долларов. Для сравнения: в 2000-м эта цифра едва превышала 160 миллионов – рост в три раза. Сейчас сторонам важно определить опорные точки для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. Владимир Макей: стоит стратегическая задача обеспечить полноценное присутствие на рынках государств африканского региона