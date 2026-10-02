Новости по тегу #Беларусь-Мозамбик

Отдельное место в повестке заняли вопросы поставок белорусской техники и удобрений, востребованных на африканском рынке.
Мапуту и Минск готовят полноценную встречу на высшем уровне.
Визит стартовал с возложения венка на площади Героев в память о борцах с колониализмом. В повестке у белорусской делегации встречи с высшим руководством Мозамбика, отраслевыми министрами и представителями деловых кругов.
Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту Мозамбика с Днем Независимости.
Президент предложил реализовать трехстороннюю инициативу с участием Мозамбика по строительству морского порта, что может открыть дополнительные логистические возможности для региона и расширить экономическое присутствие Беларуси на африканском направлении.
Это подчеркнул глава государства в поздравительном послании, адресованном президенту и народу этой страны по случаю празднования Дня Независимости.
Стороны отметили взаимную заинтересованность в развитии контактов и подчеркнули готовность укреплять связи.
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