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Новости по тегу #Беларусь-Мозамбик

Энергетика и горнодобыча: о чем говорили Рыженков и министр минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика
02 октября 2026 16:20

Энергетика и горнодобыча: о чем говорили Рыженков и министр минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика

Президент Мозамбика принял приглашение Лукашенко посетить Беларусь
19 июля 2026 17:02

Президент Мозамбика принял приглашение Лукашенко посетить Беларусь

Рыженков находится с официальным визитом в Мозамбике
17 июля 2026 16:45

Рыженков находится с официальным визитом в Мозамбике

Лукашенко: Беларусь рассматривает Мозамбик как стратегический пункт опоры на юго-востоке Африки
25 июня 2026 08:01

Лукашенко: Беларусь рассматривает Мозамбик как стратегический пункт опоры на юго-востоке Африки

«Вы для нас очень многое сделали в Африке». Подробности встречи Лукашенко с председателем Сената Зимбабве
19 февраля 2026 16:33

«Вы для нас очень многое сделали в Африке». Подробности встречи Лукашенко с председателем Сената Зимбабве

Лукашенко подтвердил готовность принять Президента Мозамбика в Минске
25 июня 2025 08:08

Лукашенко подтвердил готовность принять Президента Мозамбика в Минске

Беларусь подписала Меморандумы о сотрудничестве с Ботсваной и Мозамбиком
05 июня 2025 16:48

Беларусь подписала Меморандумы о сотрудничестве с Ботсваной и Мозамбиком

Лукашенко пригласил Президента Мозамбика в Беларусь для выработки совместных проектов
25 июня 2024 07:35

Лукашенко пригласил Президента Мозамбика в Беларусь для выработки совместных проектов

Беларусь и Мозамбик осуществят визиты на уровне МИД – Алейник
21 января 2024 17:12

Беларусь и Мозамбик осуществят визиты на уровне МИД – Алейник

Заместитель премьера Мозамбика: обсуждаем возможности поставок белорусской техники
01 июня 2021 20:03

Заместитель премьера Мозамбика: обсуждаем возможности поставок белорусской техники

Республика Мозамбик заинтересована развивать сотрудничество с МТЗ
23 июля 2014 10:57

Республика Мозамбик заинтересована развивать сотрудничество с МТЗ