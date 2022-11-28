Белорусские НПЗ смогут поставлять продукцию нефтепереработки на российский рынок за демпфер

Белорусские НПЗ смогут поставлять продукцию нефтепереработки на российский рынок. Москва и Минск предварительно договорились о выплатах демпфера заводам Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о 100 тысячах тонн дизеля и до 50 тысяч тонн бензина в месяц. Таким образом, российский бюджет будет субсидировать поставки топлива, которые прежде были убыточными, за счет демпферных выплат. Демпфер – это механизм сдерживания цены на внутреннем рынке при скачках цен на нефть. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы. В обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.