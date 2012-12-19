Штат секретариата ЕврАзЭС сократят в 5 раз

ЕврАзЭС ждет реорганизация. На этом твердо настаивает и российская, и белорусская стороны.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Полномочия и сфера деятельности ЕврАзЭс существенно сокращаются, что обуславливает и необходимость реорганизации сообщества. Поэтому задача нашего заседания совершенно конкретная, необходимо согласовать вплоть до деталей параметры и рамки, в которых ЕврАзЭс предстоит функционировать до 2015 года, когда будет сформирован Евразийский экономический союз.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я абсолютно поддерживаю ту точку зрения, что мы действительно собрались сегодня за этим столом в рамках самой продвинутой, успешной и эффективной интеграционной структуры.

Свою роль объединение сыграло. Создан Таможенный союз, ЕЭП. Экономики наших стран уже ощутили преимущества такой кооперации. Теперь ЕврАзЭС должен быть полезной структурой, а не еще одним бюрократическим органом. На сегодняшний день сообщество важно с той точки зрения, что, помимо Беларуси, России и Казахстана в ЕврАзЭС участвуют Кыргызстан и Таджикистан. Тем не менее, в будущем, с учетом реорганизации Экономического сообщества, две страны могли бы присоединиться к таможенной тройке.

Таир Мансуров, генеральный секретарь ЕврАзЭС:

Кыргызстан, вы знаете, член ВТО, ему легче вступать, поскольку, по нормативам ВТО мы создавали Таможенный союз. Таджикистан сегодня, президент Таджикистана, Эмомали Рахмон, заявил, что Таджикистан не только желает вступить в Таможенный союз, но уже предлагает перевести на практическое русло вопросы создания рабочей группы и преступить к этой работе.

Беларусь поддержала конструктивную позицию, чтобы ЕврАзЭС продолжил работу до 2015 года, когда будет сформирован Евразийский экономический союз. А пока решили остановиться на сокращении штата секретариата организации в 5 раз.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В переговорном процессе мы вышли на взаимноприемлемые решения.

Ближе к вечеру Президенты Беларуси, России и Казахстана общались в рамках Высшего Евразийского экономического совета — это руководящий орган Таможенного союза и ЕЭП. Основная тема переговоров Лукашенко, Назарбаева и Путина - результаты совместной работы тройки и предстоящее создание Евразийского экономического союза. Он начнет работу в январе 2015-ого.

Сейчас идет подготовка договора о новом интеграционном союзе. В нем закрепят основные направления интеграции и у Беларуси здесь свой интерес. В первую очередь, это и согласованная промышленная политика, равнодоходные цены на газ и нефть, исключение изъятий во взаимной торговле.

Таможенная тройка - территориально крупнейшее экономическое объединение, поэтому актуален и вопрос передвижений. Мнение официального Минска — единой должна быть и транспортная политика.

Такие саммиты еще раз подчеркивают большая политика идет в ногу с политикой социальной. ОДКБ отвечает за безопасность общества, Таможенный Союз, ЕЭП — за рост благосостояния. У всех интеграционных объединений конечная цель одна: полноценная жизнь людей в странах, объединенных этими союзами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.