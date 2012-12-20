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В Пуховичском районе кадровые службы предлагают около 600 вакансий

20 декабря 2012 14:57
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Новости Минской области. Рабочие места представляют 40 организаций и сельхозкооперативов региона. И это при том, что 1200 пуховчан в этом году уже получили новое место работы и постоянный заработок. 140 человек окончили курсы, и теперь  владеют не одной профессией.

Самые популярные специальности у пуховчан – продавцы, парикмахеры, кондитеры, бухгалтеры. А в деревне всегда рады видеть механизаторов и строителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Иван Писарь, начальник Пуховичского районного отделения занятости населения:
Это благодаря тому, что у нас  развиваются предприятия, значит, создаются новые рабочие места в районе, в частности, последних 3 года ежегодно у нас создано более 700 рабочих мест. В этом плане мы и сами способствуем предприятиям в создании рабочих мест.

# Экономика # Государственная политика в области занятости # Государственная политика

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