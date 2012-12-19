Беларусь поставит в Азербайджан технику для добычи нефти

Новости Беларуси. Белорусские и азербайджанские бизнесмены обсуждают новые направления сотрудничества. В Минск прибыли представители крупных зарубежных компаний. По итогам форума стороны подпишут меморандумы с Азербайджанским фондом содействия экспорту и инвестициям. Речь идет о реализации овощных консервов, молочных и мясных продуктов. Есть определенные договоренности по производству стали, изделий из цветных металлов, оборудования для нефтегазовой промышленности. Подписан и первый контракт на поставку белорусской техники для добычи азербайджанской нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Али Мехтиев, менеджер по международным отношениям молочно-кондитерской компании (Азербайджан):

Продукция, выпущенная в Беларуси, это уже бренд. Поэтому мы очень заинтересованы в продукции Беларуси в Азербайджане, мы как раз собираемся заключить договора с белорусскими производителями, чтобы поставлять их продукцию в Азербайджан.

Ниязи Сафаров, заместитель министра экономического развития Азербайджана:

В Азербайджане создается индустриальный парк химического профиля и создается технологический IT-парк. В Беларуси, мы знаем, высокий уровень развития IT-технологий, есть химическая промышленность, которая развивается на достаточно высоком уровне, и мы хотим заинтересовать наших партнеров, чтобы они сотрудничали с нами в организации этих индустриальных парков. И предприниматели, которые сегодня входят в состав нашей делегации уже на протяжении 2-3 дней, пока они здесь пребывали в ожидании бизнес-форума, проводили активные встречи.